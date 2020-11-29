中醫3養生法 冬季少生病 3湯水6蔬果 冬天進補

蘋果。（本報資料照片）

立冬節氣過了，意味著冬天已經到了，冬天需要好好的養生才能抵禦嚴寒，那麼，冬季中醫有什麼養生方法？

99健康網報導，冬季是人體存儲能量最合適的時間，體內能量足夠，才能支撐身體活動。對於身體虛弱的人來說，冬季必須要注意保健，比如說飲食上要合理進補才行。不要盲目進補藥膳，吃錯反而會加重身體負擔，致使身體損耗更大。

蟲草花燉老鴨。（本報資料照片）

1、合理進補

冬季合理食療進補，可多用大棗、山楂、茯苓等和大米，或者用排骨等燉湯食用，具有健脾養胃的功效。如果日常睡眠不好的人，則可以用何首烏或者蓮子燉湯食用，幫助安神助眠。

2、吃苦味食物

建議冬季適當吃些「苦味」的食物。冬季的時候腎臟比較旺盛，若是整天吃大量的鹹食，那就是火上加油，不僅會損傷腎臟，還會影響心臟健康。降火排毒應該多吃苦瓜、苦菜等，日常還可以喝些苦茶，降火排毒效果也是非常不錯。

蘿蔔羊肉湯。（本報資料照片）

3、認真養腎

腎臟是主水的器官，腎臟不好人體很容易浮腫，腎功能受到影響的話，人們會經常感到腰痠背痛，疼痛嚴重的時候，還會影響工作和學習。

冬季是養腎的好季節，建議日常要多吃豆製品、紅薯、鵪鶉肉、羊肉、木耳等，這些食物富含無機鹽、維生素等營養物質，攝入身體之後有助滋養身體，讓五臟六腑獲得養分，促進臟腑發揮功能。

兩道冬季養生食方：

黨參黃耆雞湯。（本報資料照片）

1、麻油拌菠菜

準備好1~2斤的菠菜，用清水將菠菜的根部擇掉。之後放入開水鍋中燙幾分鐘，接著撈出來放入大盤子裡。再倒入適量的香油、芝麻、蝦米、食鹽、花生油、雞精，用筷子將各種調味料攪拌均勻就可食用。

功效：此道菜具有止渴潤燥的作用，冬季寒冷也很乾燥，吃一些能夠降低燥邪對身體的影響。

2、蘿蔔羊肉湯

準備好各半斤的白蘿蔔和羊肉，適量的薑絲和蔥段。然後將白蘿蔔削皮，切成小方塊備用。再將羊肉切成薄片備用。之後燒鍋開水，等水熱了就可以放入羊肉和白蘿蔔一起燉煮，水再次沸騰後加入薑絲和蔥段繼續煮。等到羊肉煮熟了，就可以加入食鹽調味起鍋。

功效：此款湯具有溫中暖下，益氣補虛的作用。冬季天冷，喝上一碗熱氣騰騰的白蘿蔔羊肉湯，身體會快速溫暖起來，幫助驅走寒氣，有養生的作用。

麻油拌菠菜。（本報資料照片）

另據香港文匯報報導，冬天進補以下3種湯水，可以滋腎潤肺、補益氣血：

1.黨參黃芪燉雞湯

雞1隻，黨參50克，黃芪（黃耆）50克，紅棗10克，薑片數片，調料：料酒，精鹽，味精。將材料洗淨加清水煲1~2小時。有補益氣血的功效。

2.蟲草花燉老鴨

蟲草花10克、老鴨1隻、枸杞、大棗、黃酒、生薑、蔥白、食鹽各適量。將材料洗淨加清水煲1~2小時。有補虛益精，滋陰助陽的功效。

3. 栗子羊肉湯

枸杞20克，羊肉250克，栗子50克，鹽適量，胡椒粉適量。羊肉性熱，味甘，中醫多用於治療腎陽不足、腰膝酸軟、虛勞不足、貧血、產後氣血兩虛、腹部冷痛、體虛畏寒等症。枸杞能夠滋腎潤肺、補肝明目。栗子可用於養胃健脾、補腎強筋。羊肉性熱、板栗性溫，夏秋季節氣候燥熱，不宜多食，但冬天進補喝此湯就再合適不過了。

另外，冬天可以多吃6種當令蔬菜、水果：

1.山藥：健脾開胃。山藥是典型的藥食兩用的保健食品，健脾開胃，還有降低血糖 的作用。清蒸山藥、煲山藥粥和蜜汁山藥是三種值得推薦的山藥吃法。

2.白蘿蔔：清理內火。冬季氣候很燥，每個人的火氣都很大、情緒也容易激動。尤其是老人家血管很脆弱，在這種氣候下，著點急血壓 更容易升高，若是適當喝點白蘿蔔汁也可以清理內火，不讓情緒產生太多波動。

3.白菜：可以控糖。俗話說，百菜不如白菜。冬天的大白菜既便宜又好吃，燉白菜放些海帶，比單獨吃的控糖效果更好。

4.梨：潤肺止咳。中醫認為梨具有生津潤燥、清熱化痰的作用。直接生吃梨生津解渴，熟吃潤肺止咳。不過要注意，梨為性涼之品，多吃容易損傷人體脾胃，食之適量。

5.甘蔗：清熱生津。甘蔗是「補冬」的好食物。甘蔗甘可滋補養血，寒可清熱生津，尤其是吃了煎炒烹炸燒烤類的食物之後，喝點甘蔗汁正好能去去火。

6.蘋果 ：提供膳食纖維。蘋果是當季水果，相對好儲存。很多人天氣冷不敢吃水果，可以煮蘋果或蒸蘋果吃。

梨。（本報資料照片） 山藥。（本報資料照片）