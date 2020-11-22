怎麼正確坐月子？中醫教你產後調養3步驟

（圖：健康醫療網提供）

產後怎麼調養？台灣 臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科謝明憲主治醫師表示，孕婦經過生產時的用力與出血、體力耗損，產後處於「血不足，氣亦虛」的狀態，大約需6到8周的時間才能恢復到懷孕前的生理狀態，這段時間的調養正確與否，關係到未來日子的身體健康，如果能抓住生產的機會調整體質，或治療某些生產以前身體上的疾患。

正確坐月子 中醫師提調養三步驟

按照正確的方法坐月子，好好的補充營養，充分的休息，就能帶來往後幾年的健康身體。但產後不同時期，婦女生理狀態不同，飲食及藥物的調養上也有所不同，在產後需分階段性的照護。

《第一階段》

剛生產完，傷口還在復合，飲食應以清淡為主，避免過食辛燥刺激類食物，以免傷口發炎。孕婦生理特殊需求，必須將水分留在體內以增加血液的供應量。在剛生產完時，生理尚未回歸正常，身體依舊容易積累水分，因此在飲水方面需要限制以防止水腫。但並非完全不可飲水，產後一周內可限制在1000cc以內。可使用杜仲煮水來代替白開水，可以減少水腫的發生機會。後續因哺乳需求，分泌乳汁所耗損的水分逐漸依乳汁量補充上來，建議以雞湯、魚湯、排骨湯等蛋白質水來補充。

此時中藥調理為生化湯的使用，自然產5-7天，剖腹產7-10天開始可服用七帖的生化湯。服用生化湯的目的主要是要促進惡露的排出。根據臨床研究統計，生化湯可以清楚地減少產褥熱與感染，讓子宮供血充足，改善收縮，即使有稍微傷到子宮內壁都可以幫助其修復，減少將來子宮內息肉、及沾黏。一般吃下30分鐘後，子宮會收縮微痛，也會促使乳汁分泌，但通常第一胎喝生化湯子宮收縮不會很明顯。

《第二階段》

生產後經過一周的恢復，身體已經度過了一小階段的恢復期，傷口也逐漸的修復，此時在飲食上可以稍作適度的補養。第二周可以開始食用不含酒的麻油料理，其處理方式是薑僅爆香而非爆焦黑，這樣就不是大補，可炒腰子、瘦肉、豬肝、蛋、紅蟳。麻油可以促進子宮收縮，其中的油脂具有潤腸作用，可以使排便問題獲得改善。如果屬於燥熱體質，在煮麻油料理時，可不爆薑、不用酒，因為麻油料理之所以算是燥熱性食物，主要是因為食材綜合起來屬性偏熱。

麻油炒豬肝、麻油炒腰子、麻油炒桂圓：

老薑用麻油炒香成淺褐色，加入腰子（或豬肝、桂圓）翻炒數回。

杜仲腰子湯：

煮杜仲，取藥汁備用；腰子剖開成兩半，去白筋，表面斜切裂口，再切成3公分小片備用；老薑用麻油炒香成淺褐色、加入腰子翻炒數回，再加少許水煮開，倒入杜仲藥汁一起煮熱，加入適量米酒、調味料即可食用。

此時中藥以補血為主，稍作補氣，可以用中醫補血名方「當歸補血湯」來加減使用，另外在藥材或飲食中可以酌加四神湯的組成成分，補養脾胃，利水袪濕，幫助消化吸收及減少水腫的形成。

《第三階段》

生產後經過二到三周的休養及調理，身體已經到了可以大補的階段，此時米酒料理就可以進場。產後14天後，可以開始吃麻油雞，因這道料理含酒，在東方食補的觀念中屬於較「燥」的食物，不宜在產後初期食用，平均在產後的第15天開始食用，直到坐月子結束

一般麻油雞煮法如下：

鍋子加熱倒入麻油，待油熱後加入薑炒；再加雞塊炒至7分熟，將1:1的水、酒倒入，煮開後立即轉為小火再煮20~30分鐘。體質燥熱的媽媽，酒跟麻油的比例要降低。一般產後坐月子需要食用6-10隻雞。3個月內小產則須服用3-4隻雞。

此時中藥調理主要使用如「十全大補湯」等大補氣血的方劑，一般服用三帖，一帖服三天，煎煮藥汁後與魚或烏骨雞再燉煮，可跟麻油雞交替食用。其主要功效為幫助卵巢、骨盆恢復，補腎固筋骨。

謝明憲說，近來有報導指出，產婦飲酒會導致其分泌母乳中亦含有酒精成分，擔心食用麻油雞等含酒料理後其乳汁中的酒精成分會影響幼兒腦部及神經的發育。但目前尚未有科學證據指出產婦食用雞酒料理會讓幼兒將來的腦力發展受到影響，所以坐月子的產婦亦不用過度擔心。另外根據研究顯示，食用麻油雞料理半小時後母乳中的酒精濃度會達到最高峰，三小時候則退至零，所以如果對此擔心的話，建議在食用麻油雞料理三小時後再哺乳，或在進食前先將母乳擠出儲存。

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資料來源：健康醫療網

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