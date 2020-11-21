血壓忽高忽低容易導致腎病變 中醫輔助治療延緩腎衰竭

圖片來源 ／健康醫療網

一名中年男子平時無任何不適，只是常常在天氣冷熱交替時，早上起床常感一陣眩暈，直到偶然的健康檢查發現血壓竟然高達收縮壓在175-180mmHg之間、舒張壓在130-135mmHg，原來自己有高血壓 的情況，長期下來血壓高低起伏不定，持續數年患者不以為意，直到公司例行健康檢查才發現事情大條了，已是中度慢性腎衰竭。

西醫腎臟科醫師隨即給予高血壓藥物治療，過了兩個月追蹤，指數 不見起色，血壓依舊高高低低，小便的泡沫也越來越多，建議患者有洗腎的心理準備，患者抱著死馬當活馬醫的心態來到臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科門診求診，接受中醫輔助治療，針灸以及飲食調控，已經經過兩年腎臟功能無惡化跡象，血壓穩定，目前仍在積極治療中。

高血壓要護腎 目標130/80mmHg

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，秋冬氣溫變化大，血壓高低起伏不定成了腎臟的隱形殺手，人體的腎絲球是非常敏感的構造，忽高忽底的血壓所造成的壓力差往往容易讓腎絲球質接受到機械性的損害，引起的血管硬化，也會讓腎臟過濾淨化人體血液的功能變差，殘餘的腎元將會增加本身的血流量來補償已經損失的腎功能，殘餘腎元的血流量必須增加，這會對腎元造成惡性循環的損害，所以要補保護腎臟，首重就是要控制自己的血壓。

周宗翰建議，最好可以把血壓穩定控制在130/80mmHg左右，忽高忽低的血壓導致的壓力差，反而比長期高血壓對比腎臟的損害更為明顯，當腎功能愈差，血壓就愈不易控制，因此治療上要打破這個惡性循環，血壓愈低，對腎臟愈有保護作用，愈能減緩腎功能惡化。

高血壓腎病變 中醫治療多元

中醫針對高血壓腎病變的治療方式十分多元，用藥方面中醫的治療根據虛損臟器的不同而養肝、健脾、補腎，而降低血壓方面根據病情變化常使用瀉火、潛陽、燥濕、化痰、瀉濁、活血、化瘀等方法辨證使用。

另外會加上改善腎臟血流、修復腎絲球功能的中藥材如大黃、丹參、黃耆、車前子，外治法中醫常使用耳尖刺血，具有祛風清熱、清腦明目、鎮痛降壓、減輕高血壓病對腎臟的損害，但是必須要合格的中醫師才可以施作，一般民眾不可自行操作，以免發生感染以及暈針事件，但是往往這類型的患者已經服用過多西藥，且西藥通常沒有辦法停止使用，這時中藥的使用不見得有必要，所以中醫的頭皮針，耳針，體針對人體機能的調節對於這類型的患者輔助治療更為重要，搭配中醫外治法可以有效減緩腎臟的負擔，改善腎臟對於血液的通透性。

腎臟疾病還未洗腎 飲食注意這三點

周宗翰表示，對於患有腎臟疾病還未洗腎的患者，飲食調控更是關鍵：

1. 喝水要少量頻飲，原則上當日水份攝取=前一日尿量排出+500至700毫升，避免喝酒以及突然大量灌水，腎衰竭者尤需注意每日體重勿增減太多，儘量少吃醃製及加工製品，味精最好不要用，以免容易口渴喝入過多的水分。

2. 控制鈉鉀磷在身體的穩定，過量的鹽份會造成腎衰竭患者高血壓或水腫，一天建議攝取的鹽量約為3至5公克。烹調時可採用醋、檸檬汁、鳳梨或加香辛料如蔥、薑、蒜、花椒、胡椒、香菜等方式來減少食鹽鈉的攝取。平時多補充高鈣食物來穩定身體的磷，乳品及其製品：深綠色蔬菜、堅果種子：黑芝麻、杏仁片、開心果等可適量食用。

降低身體中血鉀，腎衰竭會減少排泄鉀離子的能力，但只要腎臟病人排尿至少1000毫升以上通常較不會產生高鉀血症，但是如果病人有高血鉀症及嚴重腎衰竭時，就須限制飲食中的鉀離子，切忌禁喝各種湯品，包含食補藥膳拉麵的湯頭，鉀離子易溶於水，蔬菜食用時切小片以熱水燙過撈起，再以油炒或油拌可以減少鉀的攝取量。食物經煮熟後運動飲料含有額外 的電解質與鹽分，有腎病的人需小心這類飲料。

3. 最重要的就是蛋白質攝取，早期腎功能不全時，控制飲食中的蛋白質，可以減少尿毒的產生，進而延緩腎功能的衰退，但是往往患者會因為過度限制蛋白質導致自己營養不良，必須配合足夠的熱量，才可維持良好的營養狀況，這時可以諮詢營養師的建議。原則上攝取優質蛋白50至75%來自動物性蛋白質，如魚、猪、牛、羊等肉類、蛋、牛奶 混和食用，其餘的蛋白質由米、麵粉及其製品、蔬菜、水果供給。

此外許多市售的止痛藥、感冒藥和自己抓的中草藥可能含有腎臟毒性，不可自行服用。建議最好每半年做一次尿液和血液肌酸酐和尿素氮檢查，以了解目前身體的狀況。

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資料來源：健康醫療網

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