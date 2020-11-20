我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

天冷肌肉痛？醫：該增加肌肉量了

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源／健康醫療網
圖片來源／健康醫療網

天氣寒冷會讓肌肉痛？日本整形外科、美容外科醫師桐生有紀表示，冬天時如果氣溫降低，血管就會為了防止體溫下降而收縮，血液循環也會變得不佳，引起身體各個部位的疼痛。

肌肉太僵硬 也容易肌肉疼痛

桐生有紀也指出， 肌肉太僵硬壓迫到末梢神經也是引發疼痛的原因之一。特別是早晨肌肉溫度還沒上升時，經常會有血液循環不佳的狀況，必須進行伸展運動。做伸展運動時，要在不會感到疼痛的前提下，慢慢呼吸，同時伸展背部、肩膀、手臂、膝蓋和大腿內側，大約伸展30秒比較好。

肌肉量太少 更容易肌肉、關節痛

桐生有紀強調，肌肉量較少的人更容易發生肌肉或關節疼痛。脂肪會散發熱量並使身體冷卻，肌肉則具有產生熱量的能力。透過鍛煉背部和大腿大片的肌肉，就能讓身體和肌肉變得不容易受寒。

至於讓民眾很煩惱的腰痛，鍛鍊支撐骨骼和關節內部的肌肉，就會有非常顯著的改善效果，訓練支撐上半身的腹橫筋則是減輕腰痛的關鍵。

桐生有紀建議，訓練的方法為，身體俯臥，手肘90度彎曲貼在地板上，用腳尖把身體撐起來，一組動作要維持30秒，一次做三組。如果沒辦法做到像這樣較為困難的肌肉訓練，可以在躺著的時候將膝蓋抬起來，在腹部往內縮的30秒間，慢慢深呼吸五次，這麼做也很有效。

除此之外，醫師也很推薦用大約38 ∼40度的熱水泡半身浴。在日常生活中讓肌肉變得溫暖又放鬆吧！

肌肉訓練和伸展 不可或缺的肌肉照護

1.鍛鍊深層肌肉

藉由鍛鍊支撐身體重量和骨骼的深層肌肉來紓解疼痛，此訓練對用整個身體來產生熱能也很有幫助。

2.溫暖並放鬆肌肉

以泡半身浴的方式，慢慢泡進38∼40度的熱水中。這麼做可以讓全身的肌肉變得溫暖，也能有效舒緩肌肉僵硬。

●桐生有紀 醫師

Kiryu Yuki／整形外科、美容外科醫師。日本整形外科學會專門醫師，畢業於國公立大學醫學系，隨後成為日本醫科大學附屬醫院整形外科、美容外科醫師。2016年起擔任勝鬨車站前皮膚科診所所長。

資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/

（文章授權提供／ALBA 阿路巴高爾夫雜誌）

【延伸閱讀】照顧好自己的健康 就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48142/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48142/更多健康資訊

肌肉 日本

上一則

歌手陳昇罹口腔癌 醫師：注意6大症狀

下一則

停經婦女「駝矮痛」 小心是骨鬆徵兆！

延伸閱讀

30歲後「增脂減肌」 吃雞補肌靠這2招

30歲後「增脂減肌」 吃雞補肌靠這2招
提抱重物背痛…竟是疝氣在作怪

提抱重物背痛…竟是疝氣在作怪
上班久坐動腦、不動身易釀痠痛！ 辦公室3簡易動作訓練核心肌群

上班久坐動腦、不動身易釀痠痛！ 辦公室3簡易動作訓練核心肌群
老年想要行動自如 防骨鬆骨折必做的三件事

老年想要行動自如 防骨鬆骨折必做的三件事

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

2020-11-16 01:00
參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

帶你了解紅藍卡 善用長者福利

2020-11-10 09:12
圖片來源 ／健康醫療網

老年想要行動自如 防骨鬆骨折必做的三件事

2020-11-13 02:00
胸腔病院藥師柯雅齡整理常見合併使用易出現嚴重後遺症的中西藥材。記者周宗禎／攝影

吃西藥冬令進補要注意！有些中西藥材相遇易嚴重後遺症

2020-11-14 07:58
衛生福利部桃園醫院物理治療師詹怡婷指出，老人具高跌倒風險，可用以下兩種方式評估跌倒風險因子，另外，更建議可陪伴老人在家進行登階運動，提升身體功能。圖／聯合報系資料照片

老人跌倒率高 物理治療師兩招教你評估長輩跌倒風險

2020-11-15 05:54
李姓婦人因脊椎退化造成雙腿痠麻，幸經微創手術治療，現在已經可以四處活碰亂跳。圖／羅東博愛醫院提供。

脊椎退化怕麻煩不敢言 7旬老婦從愛旅遊變「宅女」

2020-11-13 05:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切