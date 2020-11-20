天冷肌肉痛？醫：該增加肌肉量了

圖片來源／健康醫療網

天氣寒冷會讓肌肉 痛？日本 整形外科、美容外科醫師桐生有紀表示，冬天時如果氣溫降低，血管就會為了防止體溫下降而收縮，血液循環也會變得不佳，引起身體各個部位的疼痛。

肌肉太僵硬 也容易肌肉疼痛

桐生有紀也指出， 肌肉太僵硬壓迫到末梢神經也是引發疼痛的原因之一。特別是早晨肌肉溫度還沒上升時，經常會有血液循環不佳的狀況，必須進行伸展運動。做伸展運動時，要在不會感到疼痛的前提下，慢慢呼吸，同時伸展背部、肩膀、手臂、膝蓋和大腿內側，大約伸展30秒比較好。

肌肉量太少 更容易肌肉、關節痛

桐生有紀強調，肌肉量較少的人更容易發生肌肉或關節疼痛。脂肪會散發熱量並使身體冷卻，肌肉則具有產生熱量的能力。透過鍛煉背部和大腿大片的肌肉，就能讓身體和肌肉變得不容易受寒。

至於讓民眾很煩惱的腰痛，鍛鍊支撐骨骼和關節內部的肌肉，就會有非常顯著的改善效果，訓練支撐上半身的腹橫筋則是減輕腰痛的關鍵。

桐生有紀建議，訓練的方法為，身體俯臥，手肘90度彎曲貼在地板上，用腳尖把身體撐起來，一組動作要維持30秒，一次做三組。如果沒辦法做到像這樣較為困難的肌肉訓練，可以在躺著的時候將膝蓋抬起來，在腹部往內縮的30秒間，慢慢深呼吸五次，這麼做也很有效。

除此之外，醫師也很推薦用大約38 ∼40度的熱水泡半身浴。在日常生活中讓肌肉變得溫暖又放鬆吧！

肌肉訓練和伸展 不可或缺的肌肉照護

1.鍛鍊深層肌肉

藉由鍛鍊支撐身體重量和骨骼的深層肌肉來紓解疼痛，此訓練對用整個身體來產生熱能也很有幫助。

2.溫暖並放鬆肌肉

以泡半身浴的方式，慢慢泡進38∼40度的熱水中。這麼做可以讓全身的肌肉變得溫暖，也能有效舒緩肌肉僵硬。

●桐生有紀 醫師

Kiryu Yuki／整形外科、美容外科醫師。日本整形外科學會專門醫師，畢業於國公立大學醫學系，隨後成為日本醫科大學附屬醫院整形外科、美容外科醫師。2016年起擔任勝鬨車站前皮膚科診所所長。

資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/

（文章授權提供／ALBA 阿路巴高爾夫雜誌）

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