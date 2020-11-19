暖冬還需要進補嗎？中醫建議先吃這類食物平補

今年可能是暖冬，這時該怎麼補，才能為為立冬之後的寒做準備？中醫建議多吃老薑、生薑，及黑豆、黑芝蔴、烏骨雞等黑色食物溫補，可以為身體驅寒。​中央社檔案照

根據美國 氣象局預測，今年可能是暖冬，且可能一路持續到明年2月。在天氣仍不穩定的過渡時期，身體的小毛病也很多，這時該怎麼補，才能為為立冬之後的寒做準備？台灣 中醫婦科醫學會理事吳明珠教大家養生，建議多吃老薑、生薑，及黑豆、黑芝蔴、烏骨雞等黑色食物溫補，可以為身體驅寒。

不過可不是什麼人都適合這樣吃，例如有痔瘡、溼疹、三高 的人，一下子太過急進的進補恐怕造成適應不良。因此，吳明珠建議先從「平補」開始，例如喝點四神湯，裡面加山藥、茯伶、蓮子、薏仁等都不錯，讓腸胃稍微調整適應一下，再進入溫補，是比較適當的。這時再加點冬天根莖類的蔬菜、例如羊肉加菜心、老薑下去煮，都是很好的食補。等到冬至較冷之後，就可以開始吃四君、四物、十全大補湯、麻油雞、薑母鴨等暖身體了。

至於有三高或有在服藥的長者，吃這些補品適合嗎？吳明珠解釋，補品裡面特別注意人蔘的食用，平補可以用比較普通的黨蔘就好，比較不那麼強烈。

而現在早晚溫差大，有些人鼻子容易過敏，早上起來不妨在床上坐一下，按按在大拇指與食指中間的合谷穴，按壓右邊的合谷可舒緩左邊的鼻子，按左邊舒緩右邊的。也可按鼻翼與法令紋之間的迎香穴，每次按30下，按到有酸酸脹脹的感覺最好。而按壓位於中指與無名指彎下來掌中心位置的勞宮穴，配合呼氣吸氣手掌張握，對手腳冰冷的人有幫助。冬天有腰痠背痛問題的人，則可試著按後背腰間脊椎的腎俞穴，以大拇指或拳頭按壓，配合俯仰彎腰動作，是很好的晨間運動。

冬天寒氣容易讓人感冒，吳明珠也推薦補氣養肺茶飲，不但可補肺氣、清肝火，對皮膚毛孔代謝也有幫助。

此外，現代女性不婚晚婚的情況多，加上生活作息不正常，卵巢機能漸退化，才40歲出頭就有類似更年期的症狀，加上太操勞導致陰虛火旺，這是一個警訊，吳明珠建議趕快找醫師調理一下應會改善。也有人經期愈來愈短，從28、27、26…愈來愈短，表示內分泌荷爾蒙開始在降低，也要趕快調理，燥熱的食物也不要多吃，生活作息也要調整，好讓更年期不要那麼早來。