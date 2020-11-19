樓梯爬到險暈厥！竟是肺動脈高壓 1招自測風險

(取材自健康醫療網)

52歲的張小姐，雖然是自體免疫疾病乾燥症患者，但上下三、五樓樓梯從不是問題。後來她發現自己行動力不如從前，爬一層樓就喘呼呼，有一次為了趕時間甚至爬樓梯爬到差點暈倒，就醫檢查後發現她肺動脈平均壓力竟然高達44mmHg。

收治案例的臺北榮民總醫院心臟內科宋思賢主治醫師指出，正常的肺動脈平均壓力，從右心導管檢查出的數值應該在20mmHg以下，只要超過25mmHg就屬於肺動脈高壓，超過40mmHg就是嚴重的肺動脈高壓。張小姐後來在健保 藥物合併治療3個月後，肺動脈壓力才回降到33mmHg，得以繼續日常生活。



五大症狀「喘咳血腫暈」自體免疫疾病女性風險高

醫師表示，紅斑性狼瘡、硬皮症、類風濕性關節炎等自體免疫疾病女性患者是肺動脈高壓高風險族群，五大症狀包括氣喘、咳嗽、咳血、下肢腫脹、暈厥，若沒接受妥善藥物治療，近半數很可能在2.5年內死亡。

宋思賢醫師解釋，自體免疫疾病患者的自體免疫系統很可能攻擊到肺動脈的內皮細胞，造成內皮細胞受損，間接使得平滑肌細胞不停地增生，造成血管徑變小，肺血管阻力因而增加，因此右邊的心臟壓力就會上升，造成功能上的影響，出現右心肥大的表現，嚴重可能造成心衰竭的發生。



肺動脈高壓需跨科治療「PK小綠人」走路看端倪

肺動脈高壓需要透過心電圖、心臟超音波、右心導管等檢查確診，臺北榮民總醫院就相當擅長風濕免疫科與心臟內科跨科別合作確診及治療。高風險群建議做個「PK小綠人」自我評估，從簡單過馬路就能看出端倪。

宋醫師說，風濕免疫科醫師一旦在臨床上發現病人有活動性氣喘的現象，就會轉介到心臟科，做完檢查後，排除藥物與疾病的影響才能確診，再視病人情況單純使用免疫抑制劑治療，或是需要合併使用肺動脈高壓藥物。



「當你的步行距離沒辦法很從容過馬路的時候，表示你的身體可能真的有相當程度的臨床問題。」宋醫師指出，正常情況下，行人綠燈閃爍時間內，應該要有充裕時間，能安全從容地過馬路。PK小綠人的概念，就是提醒民眾若過馬路有活動性氣喘問題，就該警惕並且就醫，找出原因。



醫籲配合檢查 早期發現治療

肺動脈高壓堪稱心臟的癌症 ，建議自體免疫疾病患者應該定期接受心臟超音波檢查。醫師呼籲，若有需要右心導管等侵入性檢查時，勇敢接受，提早發現並妥善治療，平均存活率可超過7年以上。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康 就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48131/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48131/更多健康資訊