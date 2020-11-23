塗抹化妝水用化妝棉？用手？ 依膚質、手法決定

使用化妝棉時，注意自己的膚質該使用什麼樣的化妝水才是事半功倍。(取材自pakutaso)

亞洲人愛用化妝水，但很多人都會好奇，化妝水到底是要用手，還是化妝棉塗抹。一般人最想得到的結果，就是肌膚變好，也希望化妝水的效果能在臉上產生效果最大化。那化妝水使用的目的與效果是什麼呢？

1.使用化妝水的效果，通常取決於皮膚的吸收，及使用化妝水的成分來決定化妝水在臉上的成效。

2.使用化妝棉塗抹化妝水時，手法很重要，如果使用不當，也有可能造成肌膚的敏感問題。

3.用手使用化妝水本就沒有太大問題，只要是個人對於肌膚、習慣的不同。

化妝水種類繁多，包括保濕型、清潔型、舒緩型等。首先要確認是自己的肌膚狀況，適合哪種的化妝水，再搭配著正確步驟使用，主要以下兩點：

一、油性肌膚：需要清潔後的二次清潔，建議使用清爽型的化妝水。可以搭配著化妝棉使用化妝水，逆著毛孔的方向，減少油脂的分泌。

二、乾性肌膚：屬於可能性的局部敏感，建議可以搭配著化妝棉冰敷，主要使用舒緩型的化妝水，而濕敷只需要三分鐘，讓敏感部位、泛紅部位達到舒緩即可。

肌膚需要溫柔的呵護，而化妝棉本身是有著化學纖維、紙纖維、棉花纖維等材質，其中傷害最小的材質是棉花纖維，但相對價格也比其他材質來得昂貴，所以在選擇化妝棉時也要特別注意。

在使用任何產品的時候，不僅僅是化妝棉，對待臉部肌膚都要輕柔呵護，因為臉部肌膚的角質非常的脆弱，一不小心可能就會造成肌膚不可見的損傷。而敏感性肌膚的人，不要選擇二次清潔型的化妝水；油性肌也不要過度擦拭。