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過乾、用酸類保養品… 秋冬臉「狂掉屑」4大原因

劉小川
天氣冷就會出現起屑的問題，來看看問題出在哪？(取材自pexels)
天氣冷就會出現起屑的問題，來看看問題出在哪？(取材自pexels)

許多乾性熟齡肌膚的人，到了秋冬季特別沒安全感，還會瘋狂的塗抹保養品，主要是為了避免過乾、脫屑的肌膚出現乾紋、暗沉。但為何怎麼擦保養品，卻還是出現起屑的狀況？

皮膚科醫師特別解釋四個原因，可能會讓肌膚起屑。

一、因乾燥而起屑

通常乾燥的肌膚，會選擇質地較滋潤的保養品使用，為何還是出現肌膚起屑的狀況？要防止肌膚的乾燥狀況，不單單只是將保養品擦好擦滿，身體補水也非常重要。在保養上更應該選擇先補水、再鎖水，讓肌膚有足夠的時間滋潤，也可建議使用油脂成分較高的保養品來使用。

二、使用酸類的保養品

為了代謝臉上過多的角質、粉刺，不少人會使用到酸類保養品。但酸類保養品可能日積月累下來讓保水能力下降，特別是熟齡肌膚的任，要減少使用。酸類的產品不是不能用，而是用間隔的方式使用，讓肌膚有休息時刻，回歸到起屑的問題，就是別太刻意想要立即消失的粉刺，導致冬天肌膚少了保水力。

三、老廢角質的堆積

去除老廢角質對肌膚有好處。但使用完去角質保養品後，任何一個保養程序都不可少，才能讓肌膚繼續維持著滑嫩、光澤。肌膚較敏感的人，建議使用去角質產品挑選溫和不刺激的，最重要是使用周期必須拉長。

四、保養品互相抵抗

每個品牌之間搭配的保養品，生產時就已經考慮到互相搭配的問題，所以有時會發現，為何疊擦其他的牌子，肌膚就會開始起屑甚至出現一些粉刺、痘痘。主因就如同以上所敘，保養品跟保養品間，在不同製造廠商與不同製作過程、成分下，可能會出現互相抵抗的狀況，建議在購買多品牌產品時，先使用「試用包」來測試是否應該購買，才不會白花冤枉錢。

每天的喝水習慣，才是真正保持皮膚不乾燥的最佳密技。(取材自pexels)
每天的喝水習慣，才是真正保持皮膚不乾燥的最佳密技。(取材自pexels)

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