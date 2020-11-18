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三高又抽菸 他30歲就被診斷心衰竭

健康醫療網／記者陳佳慧報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

心臟疾病長年位居台灣十大死因前三位，其中心臟衰竭屬於長期死亡率高的疾病，不過心臟衰竭在穩定用藥控制的情況下，患者仍可恢復到正常狀態，過著理想生活。一位年輕爸爸因為罹患三高又有抽菸習慣，三十多歲便被診斷出心臟衰竭，醫師發現他的心臟缺血情況嚴重，性命岌岌可危，妻子帶著兩個幼兒憂心不已。後來他積極配合醫師治療、穩定服藥，現在每年夏天都會帶就讀小學的兒子去游泳、從事許多戶外活動，享受親子相處的寶貴時光。

年輕到老年都可能罹患心衰 小心注意累喘腫

亞洲大學附設醫院心臟科王宇澄主任表示，心臟衰竭在中老年人的盛行率較高，但年輕人也有可能因三高或遺傳性、病毒性的原因罹患心衰竭。由於心臟衰竭五年死亡率高達50%，因此及早治療顯得格外重要，心衰竭常見的症狀包含：疲累、呼吸困難及下肢水腫，若觀察到自己的體力逐漸變差或雙腿傍晚時明顯水腫，應該要盡速到醫院進行檢查，若是心臟衰竭的話更要積極進行治療。王宇澄主任分享，有些患者因延誤就醫，坐著都會喘，就診時都只能坐輪椅或躺在床上，後續住院率也較其他疾病高出許多。

穩定治療心衰竭 心臟健康看得見

心臟衰竭患者容易反覆住院，病情控制不佳的患者甚至可能一年住院高達數個月，嚴重影響生活和工作。不過現在有非常多的治療選擇，藥物也持續出現新的研究進展，目前新型藥物可有效降低患者再住院率以及死亡率，幫助患者在治療後可以獲得良好的生活品質。王宇澄主任說明，除了累喘腫等症狀之外，收縮型心衰竭患者的心臟在X光檢查片上還會明顯擴大，不過同樣只需穩定用藥治療，患者的心臟也能恢復到正常大小，收縮狀況也提升到正常狀況。

醫護團隊提供專業照護 平日培養良好生活習慣

有鑑於心臟衰竭的死亡率極高，目前健保署針對心衰患者提供急性後期整合照護計畫，全台各地多家醫院設立專業心衰醫護團隊來照顧患者，團隊成員包含心臟科及復健科醫師、個管師、藥師及營養師等等，期望能滿足患者的照護需求，並降低患者後續再住院的機率。王宇澄主任也特別叮嚀，患者平日應避免抽菸等危險因子，還要每天量血壓、量體重，以詳細追蹤自己的身體狀況，並積極配合醫囑進行穩定的藥物治療，患者仍有機會擁有自己的精彩人生。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48123/

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