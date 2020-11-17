上班久坐動腦、不動身易釀痠痛！ 辦公室3簡易動作訓練核心肌群
久坐族群因生活型態及不正確的姿勢維持，經常造成疲倦及痠痛，影響生活及工作效率，然而，醫療人員的工作型態，更需要長時間的久坐久站，身心健康比一般人更容易出現警訊；為此，台灣衛生福利部草屯療養院邀請健身中心邱緯杰總教練與鍾芯怡教練，以「辦公室核心運動」為主題，教導一系列核心肌群強化運動，讓員工在閒暇時間，訓練核心肌群，讓生活更健康活力。
靜態活動太久 肌肉力易流失
久坐生活讓身體活動量趨進靜態，隨著時間及年齡不斷累積，容易造成腰部脂肪堆積以及腰痠背痛，也影響生活。邱緯杰總教練與鍾芯怡教練表示，核心肌肉強壯，除了可改善體態緊實小腹，保護脊椎增加身體力量傳導，更可以增加工作持續度及體能表現。
辦公室核心三運動 改善肩膀僵硬、下背痛
邱緯杰總教練與鍾芯怡教練以「辦公室核心肌群訓練」為主題，訓練深層核心肌群，加強核心肌肉功能性，增加腹部深層肌肉啟動，保持中軸穩定性，改善肩膀僵硬及下背痠痛：
一、「椅子運動」：雙手握住椅子側邊，腹部出力將雙腳向上抬起，可依照自身狀況調整難度（單腳或雙腳離開地面），過程核心用力，大腿不出力。
二、「V-UP」：「椅子運動」進階版，雙手握住椅子側邊，腹部出力將雙腳向上抬高至胸口，過程核心用力維持。
三、「Tuck Hold」：「V-UP」進階版，雙手握住椅子側邊，腹部出力將雙腳向上抬起至伸直，過程核心用力維持。
久坐影響健康 當心慢性病跟著來
台灣衛生福利部草屯療養院職能治療科李慧玲主任表示，久坐族的體態與姿勢都會影響身體機能及生活品質，平時多進行核心運動，除了改善腰圍，也可促進身心腦健康。
草屯療養院藍祚鴻也提醒，靜態生活型態對於現代人身心都有很大的影響，國內外研究也顯示多種慢性病，伴隨著「不動」而來，在後疫情時代，更需要維持適度運動習慣、睡眠充足及保持營養均衡，以預防慢性疾病及增加自我免疫力。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/news/article/48099/
健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/news/article/48099/更多健康資訊
上一則
泌尿科七大迷思你也搞不清楚嗎？ 預防泌尿感染千萬不要這樣做
下一則
FB留言