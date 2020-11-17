上班久坐動腦、不動身易釀痠痛！ 辦公室3簡易動作訓練核心肌群

圖片來源 ／健康醫療網

久坐族群因生活型態及不正確的姿勢維持，經常造成疲倦及痠痛，影響生活及工作效率，然而，醫療人員的工作型態，更需要長時間的久坐久站，身心健康比一般人更容易出現警訊；為此，台灣衛生福利 部草屯療養院 邀請健身中心邱緯杰總教練與鍾芯怡教練，以「辦公室核心運動」為主題，教導一系列核心肌群強化運動，讓員工在閒暇時間，訓練核心肌群，讓生活更健康活力。

靜態活動太久 肌肉 力易流失

久坐生活讓身體活動量趨進靜態，隨著時間及年齡不斷累積，容易造成腰部脂肪堆積以及腰痠背痛，也影響生活。邱緯杰總教練與鍾芯怡教練表示，核心肌肉強壯，除了可改善體態緊實小腹，保護脊椎增加身體力量傳導，更可以增加工作持續度及體能表現。

辦公室核心三運動 改善肩膀僵硬、下背痛

邱緯杰總教練與鍾芯怡教練以「辦公室核心肌群訓練」為主題，訓練深層核心肌群，加強核心肌肉功能性，增加腹部深層肌肉啟動，保持中軸穩定性，改善肩膀僵硬及下背痠痛：

一、「椅子運動」：雙手握住椅子側邊，腹部出力將雙腳向上抬起，可依照自身狀況調整難度（單腳或雙腳離開地面），過程核心用力，大腿不出力。

二、「V-UP」：「椅子運動」進階版，雙手握住椅子側邊，腹部出力將雙腳向上抬高至胸口，過程核心用力維持。

三、「Tuck Hold」：「V-UP」進階版，雙手握住椅子側邊，腹部出力將雙腳向上抬起至伸直，過程核心用力維持。

久坐影響健康 當心慢性病跟著來

台灣衛生福利部草屯療養院職能治療科李慧玲主任表示，久坐族的體態與姿勢都會影響身體機能及生活品質，平時多進行核心運動，除了改善腰圍，也可促進身心腦健康。

草屯療養院藍祚鴻也提醒，靜態生活型態對於現代人身心都有很大的影響，國內外研究也顯示多種慢性病，伴隨著「不動」而來，在後疫情時代，更需要維持適度運動習慣、睡眠充足及保持營養均衡，以預防慢性疾病及增加自我免疫力。

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資料來源：健康醫療網

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