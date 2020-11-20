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3C族恐長「富貴包」 3招伸展預防

記者陳秋雲／綜合報導
胸肌伸展動作。（圖：World Gym提供）
胸肌伸展動作。（圖：World Gym提供）

長期彎腰駝背打電腦、滑手機，不但會變成烏龜頸，還可能養出「富貴包」！不但讓人看起來沒精神，還容易導致脖子骨折。World Gym Blog教三招伸展，跟富貴包說bye bye。

「富貴包」又稱「水牛肩」，聽起來很吉利，但其實是因姿勢不良、骨質疏鬆、體重過重等原因，導致脖子負擔過重，讓頸部後面的肌肉張力變大、緊繃；長期下來，讓肌肉韌帶反覆拉扯而發炎，為了穩定頸椎，進而增生軟組織，去支撐在脖子上多餘的壓力。

World Gym指出，須從矯正姿勢開始做起，低頭滑手機、打電腦的姿勢下，脖子要承受的重量是原本的5倍，隨年齡的增長，骨質也會慢慢流失，加上缺乏運動、肌肉量不足，也會讓脖子前彎更加嚴重；強化上肢肌群，有助改善富貴包。

World Gym Blog指導三個伸展運動。1.胸肌伸：（1）採坐姿，雙手手肘朝向外，大拇指朝向胸口，保持核心穩定，脊柱延伸，肚臍朝向正前方，肩胛骨收緊，注意肩膀不聳肩。（2）鼻子吸氣，吐氣時，身體往一邊轉動45度，同時保持肚臍朝前，吸氣回到中間，吐氣再往另一側扭轉，重複動作。

肩頸放鬆動作。（圖：World Gym提供）
肩頸放鬆動作。（圖：World Gym提供）

2.闊背伸展：（1）採站姿，雙手放椅背上或扶牆上，雙腳略與肩同寬。（2）先吸一口氣，吐氣時身體放鬆，慢慢將上半身往下壓，腰臀略呈90度。（3）維持30到60秒伸展時間，感覺肩膀、背部肌肉延伸。

3.肩頸放鬆：（1）在瑜伽墊上採坐姿，雙手中指點在肩膀前方，讓手肘朝向前方，再依序往上、往下、往外畫圈圈，過程中保持自然呼吸，注意脖子不會前後移動喔！

要顧好頸椎，平時就維持良好的姿勢、減少低頭滑手機的時間，維持良好的運動習慣、訓練肌力，預防骨質疏鬆及提供頸椎良好的支撐力。

擴背伸展動作。（圖：World Gym提供）
擴背伸展動作。（圖：World Gym提供）

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