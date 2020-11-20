停經婦女「駝矮痛」 小心是骨鬆徵兆！

下背痛不一定是做家事造成的，有可能是骨鬆找上門，應盡快前往相關院所檢測。（本報資料照片）

骨質疏鬆症是老年人常見的慢性疾病， 其中女性患者比例較男性高出三倍以上，尤其對停經後婦女的影響更甚。

中華民國骨質疏鬆症學會呼籲尤其是停經後婦女提早查覺駝背、變矮4公分以上及經常下背疼痛等骨鬆 症狀，應盡早就醫進行骨密度檢測 （BMD），搭配適當藥物治療，減少後續發生骨折，甚至影響未來生活品質等嚴重後果的風險。

中華民國骨質疏鬆症學會秘書長、陽明大學附設醫院家庭醫學部主任黃駿豐建議，停經5年內的女性都要定期進行骨質密度檢測，避免後續因骨質疏鬆症導致骨折狀況的發生。因為骨組織含有兩種重要細胞，一種是蝕骨細胞，一種是造骨細胞。蝕骨細胞會分解舊的骨組織，而造骨細胞藉由原處新骨的形成，使骨頭有新陳代謝的機會。女性體內的雌激素可以抑制蝕骨細胞的活性，降低骨質破壞與吸收，停經後因雌激素的缺乏，造成骨質以每年3%至5％的速度流失，增加骨折風險。

骨質疏鬆症依發生原因分為兩大類，其中較常見的是原發性骨質疏鬆症，常見症狀有三項：第一：彎腰駝背，脊椎椎體前部幾乎多為鬆質骨組成，負重量大容易壓縮變形，使脊椎前傾形成駝背；第二，老年人骨質疏鬆時椎體壓縮，導致身高變矮4公分以上；第三，下背疼痛，會沿著脊柱向兩側擴散。預防與治療骨質疏鬆症的最終目標是為了減少骨折的發生，若發生過骨折，有50%患者會再發生第二次骨折，不只伴隨急性疼痛、增加住院臥床機率及需要長期復健等，有可能影響未來生活品質，也會增加死亡風險。

黃駿豐提醒，骨質疏鬆症最重要的是及早檢測與藥物治療，除平日須保持良好生活習慣，建議定期進行骨質密度檢查，如有相關症狀應及早就醫，並配合醫囑使用適當藥物治療，避免骨質繼續流失，才能維持骨事健康，保密防流不骨折。