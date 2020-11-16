呼吸「卡卡」肺阻塞 菸槍趕快戒

間歇性陽壓呼吸器合併藥物吸入治療。（圖：台中慈濟醫院提供）

●70歲陳姓老翁每天一包菸長達30多年，去年走路、上樓梯常喘不過氣，呼吸有咻咻的哮鳴聲，在台中慈濟醫院胸腔內科檢查，診斷為「慢性阻塞性肺疾病」，簡稱「肺阻塞」，醫師告誡陳姓老翁該戒菸。陳姓老翁戒菸成功，每周2次肺復元治療維持1年多，肺功能明顯進步，呼吸困難等症狀也大幅改善。

台中慈濟醫院胸腔內科醫師邱國樑指出，超過40歲有長期抽菸或過度暴露空氣汙染 環境，皆屬於肺阻塞高危險族群，其中吸菸者超過8成，時間久造成氣管攣縮，引起呼吸困難、慢性咳嗽，多痰症狀，肺功能衰退比正常人快2至3倍，也容易併發心血管、骨質疏鬆、糖尿病 等疾病，必須小心。

邱國樑表示，病人必須先戒菸，透過吸入式支氣管擴張藥物，並作肺復原治療，搭配上、下肢耐力運動，1至2個月會明顯改善，持續半年能延緩肺功能退化速度。

呼吸治療師沈慧怡說，除定期到醫院做肺功能治療，在家也可自行訓練噘嘴式呼吸、腹式呼吸，能減緩喘讓呼吸平穩；運動部分可以手舉水瓶負重鍛鍊，使胸廓打開達到肺擴張，進而訓練呼吸的力量。

邱國樑說，肺復原治療團隊包含營養師、藥師、個管師、還有中醫師都能協助肺阻塞病人戒菸與治療，讓病人接受更完整的醫療服務。邱醫師強調，入冬後受氣候影響，肺阻塞病人要注意個人保健避免惡化，記得接種流感疫苗 、持續肢體活動訓練，保持健康狀態。