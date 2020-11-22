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晚期肺癌標靶藥物接力 延長存活期

李樹人
用對藥物，選擇最佳藥物治療順序，有效延長晚期肺癌患者存活期。(本報資料照片)
用對藥物，選擇最佳藥物治療順序，有效延長晚期肺癌患者存活期。(本報資料照片)

許多病友選擇藥物時，總以為愈貴藥物療效愈好，其實不然，用對了時機及順序，才可能有效延長存活期。

50多歲陳先生是個老菸槍，連續咳了一個多月，就醫接受胸部X光檢查，發現右上肺出現陰影，經確診肺癌第四期，癌細胞已轉移至骨、肝及腦等器官。

為求精準醫療正確用藥，陳先生接受基因檢測確認為晚期EGFR突變肺腺癌，經醫師評估第一線治療使用第二代標靶藥物，穩定治療三年半後出現抗藥性。所幸基因檢測結果符合第三代標靶藥物的適應症，陳先生使用標靶藥物接力治療前後已五年多，病情控制良好。

長久以來肺癌被視為絕症，隨著標靶藥物、免疫療法陸續問世，台灣高雄長庚肺癌團隊召集人王金洲樂觀認為，只要用對藥物，選擇最佳藥物治療順序就能有效延長存活期，「肺癌將成為一種慢性病」。

「陳先生是個幸運的癌友。」王金洲說，因特定基因變異，先後符合第二代及第三代標靶藥物，以及用藥順序正確，接力治療才能延續生命。

王金洲說，第三代標靶藥物價格昂貴，約為第二代的四倍多，許多病人及家屬理所當然將昂貴的新藥視為第一選擇，但臨床證實「用對時間及順序，才能得到最佳治療效果。」

王金洲解釋，第三代標靶藥用於第一線治療，在病人產生抗藥性後，絕大多數患者只剩化療一途。

臨床顯示，晚期EGFR突變肺腺癌患者於第一線選擇第二代標靶藥物，出現抗藥性後接力使用第三代標靶藥物，又出現抗藥性再接受化療，能拉長治療戰線。

王金洲表示，最近不少新確診晚期EGFR突變癌友主動提及「新的比較好」，想直接使用第三代標靶藥物，但在得知可能面臨後續無力的治療困境後便打消念頭，寧願一步一步來，「勝算才會高一點。」

王金洲強調，抗癌武器愈來愈多，只要遵從醫師指示，依照基因檢測結果，接力正確用藥，一棒接一棒延長存活期，幾年後第四代如順利問世，讓這場人生接力賽充滿無限希望。

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