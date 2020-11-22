慢性病患染肺炎 重症致死風險高

醫師呼籲，民眾應規律用藥控制慢性病，並主動接種肺炎鏈球菌疫苗，以遠離肺炎致死威脅。(本報資料照片)

歐美地區新冠肺炎疫情嚴峻，許多國家單日確診人數屢創新高，一項研究發現，新冠肺炎患者常合併感染肺炎鏈球菌，感染後增加重症風險。

至於兩者合併高風險族群為高血壓 、糖尿病、心臟病等慢性病患者，務必提高警覺。

台灣 李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長呂俊毅表示，肺炎鏈球菌感染是肺炎最常見的致病菌，慢性病患一旦感染肺炎，會增加治療難度，連帶提高重症、致死風險。

研究證實，腎臟病友罹患肺炎鏈球菌肺炎的死亡率最高，比一般人高出14至16倍，其次為心臟血管疾病患者，死亡率高出6倍以上，至於糖尿病患，肺炎死亡率也高出5倍。

醫師呼籲，民眾應積極採取保護措施，規律用藥，控制慢性病，並主動接種肺炎鏈球菌疫苗，以加強自我保護力，遠離肺炎致死威脅。

呂俊毅指出，台灣近一成的成年人鼻腔中帶有肺炎鏈球菌，一旦免疫力低下，病菌就會從呼吸道或血液入侵，引發肺炎。慢性病患者感染風險更高，一旦惡化成肺炎，容易快速惡化，引發菌血症、多重器官衰竭等重症。

以腎臟病為例，調查發現，台灣肺炎住院患者中，約36.8%罹患慢性腎臟病，腎臟病防治基金會執行長林裕峯提醒，慢性腎臟病患者一旦感染肺炎鏈球菌，會提高急性腎損傷風險，加快腎病進程，甚至提早洗腎。

為此，美國腎臟基金會建議，腎臟疾病患者應接種肺炎鏈球菌疫苗，最好在透析或移植開始之前就接種疫苗，能獲得更好的免疫保護，降低肺炎鏈球菌肺炎對健康生命的威脅。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰說，「高血壓、肥胖者也是肺炎高危族群」，若血壓升高、肺部功能降低，就會增加肺炎感染的風險；肥胖者罹患肺炎風險，約為一般人的1.4至2倍。

流感季節即將到來，而新冠疫情也未歇，呂俊毅提醒，肥胖及慢性病患者應做好預防肺炎感染的準備，除了施打流感疫苗 ，也應考慮接種肺炎鏈球菌疫苗，降低得肺炎機率。