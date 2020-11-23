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專家：囤物成癖者 多有高度不安全感

林麗玉
專家表示，囤物行為若無精神上的疾病，很多就是心理的議題。(圖：北市議員戴錫欽辦公室提供)
專家表示，囤物行為若無精神上的疾病，很多就是心理的議題。(圖：北市議員戴錫欽辦公室提供)

不少人有囤物習慣，但囤物成癖恐因有心理困擾。台北市社會局社工科長陳怡如表示，囤物行為有多樣態，若無精神上的疾病，很多就是心理的議題，例如囤物者多有高度不安全感；資深心理師公會全聯會媒體公關召集人林萃芬表示，一般囤物者多無病識感，若在未經同意下將東西丟掉，恐造成更強烈囤物行為。

林萃芬表示，囤物行為一般會與強迫症一起處理。囤物是強迫症的一種障礙，之所以會囤物，主因的確可能是心理的不安全感，很難與物品分離。甚至囤物的內容普遍價值都不高，例如塑膠袋、紙箱、外面撿來的東西等，但要囤物者丟棄，會造成心理很不安。

陳怡如說，面對囤物成癖行為，因每個人樣態都不一樣，所以要個案處理，若無精神方面疾病，就要先理解愛囤物者心裡的「點」在哪？若是因「不安全」感愛囤物，可以先協助囤物者先縮小愛囤物的範圍。許多老人家就是擔心物品被別人拿走，甚至有些長輩較珍惜資源，這都是心理層面的議題。

陳怡如說，改善囤物行為，可以先勸導囤物者只儲生活必需品，例如衛生紙等，先慢慢協助轉移焦點；另外，若是因沒有人關心才愛囤物，則可以透過重新與人的連結，讓囤物者有一些新的生活重心，例如過去就曾協助囤物行為個案，將焦點慢慢轉移至飼養寵物，就慢慢減少愛囤物的習慣。

林萃芬說，對囤物者來說，要他們丟棄物品會相當困難，但若沒有腦傷、精神方面等疾病，就要先去判斷，囤物症是什麼樣的心理來源，有可能是因過去曾貧窮，覺得每樣東西都用得到，所以越儲越多，沒有辦法丟棄，但與物品的價值完全沒有關聯。

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