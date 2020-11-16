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中西合併！替孩童打造免疫力 避免秋冬季病毒上身

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

時序進入秋冬，也是各種病毒為患的時機，為關心兒童健康，台灣林口長庚醫院日前結合中西醫舉辦活動，提醒家長，「均衡飲食、充足睡眠、規律運動」雖然都是老生常談的基本概念，但最重要的是要徹底落實執行，同時也可利用中藥藥浴來幫助孩童增強抵抗力。

過敏兒抗拒吃藥　中醫藥浴變健康

3歲的淇淇，有過敏體質，上幼兒園後經常感冒、看醫生，但對吃藥極度抗拒，因此每次感冒常咳嗽嘔吐，總搞的人仰馬翻，最後還是無法餵藥。由於爸媽擔心淇淇抵抗力不好，在看了中醫後知道可以藥浴，就讓淇淇嘗試，每星期泡一兩次，幾個月下來，感覺淇淇比較健康，少去看醫生，讓他們不再那麼擔憂了。

林口長庚醫院中醫婦兒科郭順利醫師表示，在小兒外感疾病的治療上，孩童往往容易抗拒服藥，即便醫師已經矯味，讓藥物口感較佳，父母也不一定餵的了藥，而且小兒感冒往往因咳嗽、嘔吐劇烈，導致服藥困難。若遇到這類病患，藥浴依然能發揮作用，這時可利用藥物發汗幫助小兒散熱及恢復，以減輕父母餵藥的辛勞，並提升小兒免疫力與治療疾病。

中藥藥浴 5-6歲以下兒童較適合

郭順利醫師說，中藥藥浴應由醫師視病童狀況進行調整，若為風寒感冒(西醫病毒性感染)，建議使用溫性藥物，例如荊芥、防風、藿香等；若為風熱感冒(西醫病毒感冒後併發細菌感染)，這類偏熱性症狀，建議使用涼性藥物，例如黃芩、薄荷、魚腥草等。

通常建議，5-6歲以下兒童因為身體不大，可以用藥浴方式，6歲以上較大兒童，則可改以泡腳或局部濕敷的方式。藥浴溫度一般建議37~40度，夏天可偏37度，冬天可稍偏40度，以避免孩童燙傷。若用於治療使用，頻率一天大概1-2次，若為預防性，約一周1次。由於藥浴後皮膚表面微血管擴張，家長要注意室溫應維持26度左右，以免藥浴完受寒，體溫散失過快。

此外，在藥浴或洗澡時，若能配合經絡穴位按摩輔助，如小兒發燒時按摩瀉天河水、推三關，咳嗽時按摩天突、膻中或上背的風門、肺俞穴，對於治療與恢復都有助益。平常也可用荊芥、防風、佩蘭藥浴，預防孩子過敏或感冒，或是透過捏脊法，疏通背後膀胱經，都可增強孩童的免疫力。

均衡飲食、充足睡眠、規律運動

林口長庚醫院兒科部朱世明副部長表示，「均衡飲食、充足睡眠、規律運動」，是提升免疫力的基本概念，但需徹底落實執行才有用。例如家長不能因為工作忙碌，就忽略了按時與孩童一起用餐的習慣，甚至是用速食來填補正餐，這樣就非常容易導致營養素攝取不充足，衍生營養不良和肥胖等健康問題，進而降低免疫力。現在正是各種病毒為患的時節，例如腸病毒、沙門氏腸炎和病毒性腸胃炎等，家長更不可輕忽。

郭順利醫師提醒家長，小兒感染症狀往往變化迅速，因此孩童生病時應注意其活動力與意識狀況，若有發燒嚴重、熱痙孿、意識不清，應盡速就醫，配合西醫檢查以釐清病因，並早期接受治療。朱世明副部長則強調，讓孩童按時接種流感病毒疫苗、佩戴口罩、減少出入公共場合和養成良好的洗手習慣，也都是確保兒童健康安全的不二法門。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48115/

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