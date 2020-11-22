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白粥牛奶非萬能 5招緩解胃疾

綜合整理
腸胃功能不好時喝點白粥，確實能減輕腸胃負擔。（本報資料照片）
腸胃功能不好時喝點白粥，確實能減輕腸胃負擔。（本報資料照片）

胃病在人群中發病率高達80%，越來越多的年輕人患上胃病不求助醫生，而是自我診斷：「胃不舒服，喝點熱牛奶立馬能好」、「消夜戒個幾天，多喝點粥就完事」、「多吃點青菜，養幾天胃就能好」，其實這些觀念並不正確。

39健康網報導，以下這些食物不養胃。

1.白粥

腸胃功能不好時喝點白粥，確實能減輕腸胃負擔。腸胃也是有惰性的，如果得不到充分利用，容易引起萎縮性胃炎。另外，喝粥不需要過多咀嚼，沒有經過唾液澱粉酶的初步消化，那到胃裡就會刺激胃酸過多分泌，對於胃食道逆流和消化性潰瘍患者來說，反而會加重病情。

2.牛奶

熱牛奶可以稀釋胃液，緩解胃不舒服的症狀。（本報資料照片）
熱牛奶可以稀釋胃液，緩解胃不舒服的症狀。（本報資料照片）

熱牛奶可以稀釋胃液，緩解胃不舒服的症狀。但牛奶進入人體後，會讓胃酸分泌量大約增加30%，在出現反酸不適症狀時，此外，正在進行抗酸治療的人，也最好少喝牛奶。

3.蘇打餅乾

蘇打餅乾中添加有鹼性的碳酸氫鈉，對胃酸過多的空腹胃痛有一定效果。（本報資料照片）
蘇打餅乾中添加有鹼性的碳酸氫鈉，對胃酸過多的空腹胃痛有一定效果。（本報資料照片）

蘇打餅乾中添加有鹼性的碳酸氫鈉，對胃酸過多的空腹胃痛有一定效果，但健康人胃部的pH值屬於強酸環境，沒事就吃蘇打餅乾，會使胃部環境的酸性降低，不利於其殺滅雜菌，反而增加胃部患病風險。

４.紅茶

紅茶依舊含有咖啡因，本身胃就不好的人，不宜多喝。

報導說，要想養好胃，這5點才靠譜：

1.養成規律飲食的習慣，有助於提高注意力和保持血糖穩定。

2.注意兩餐間隔時長，推薦三餐時間：早餐6：30-8：30、午餐11：30-13：30、晚餐17：30-19：30。

3.細嚼慢嚥不宜過飽，長期吃得過飽，身體過剩的熱量會引起脂肪堆積，易引起脂肪肝、高血壓糖尿病等。

4.飯後不宜立馬躺下，容易胃食道逆流，飯後最好站立或散步半小時左右，但不宜做劇烈運動。

5.剛吃完飯別喝茶，茶中的單寧酸和食物中的蛋白質混合後，會產生不易消化的物質，給胃增加負擔，建議飯後半小時再喝茶。

牛奶 高血壓 糖尿病

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