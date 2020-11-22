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護胃食療 多喝4湯水

綜合整理
花生小米粥是護胃的食療。（網路圖片）
花生小米粥是護胃的食療。（網路圖片）

腸胃是人體吸收營養的器官，只有腸胃健康才能吸收充分的營養。那麼腸胃功能不好的人怎麼辦呢？39健康網報導，以下是4款養胃食療。

1.木瓜排骨湯

木瓜排骨湯是護胃的食療。（本報資料照片）
木瓜排骨湯是護胃的食療。（本報資料照片）

原料：1個新鮮木瓜、150克花生仁、500克豬排骨、9枚紅棗，適量食鹽、味精。

做法：首先洗淨木瓜，去除瓜皮瓜子，切成厚片。用清水將花生仁浸泡30分鐘，洗淨剁好排骨，將紅棗去核。把所有的材料都放進砂鍋中，加入適量的清水，然後用大火煮沸，接著再轉成小火燉煮3小時，之後加適量食鹽、味精即可。每天1到3次，每次150毫升到200毫升，可佐餐食用。

功效：清熱潤燥、健脾通便，對於一些患有慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍的患者，消化不良的時候，或者是在口渴咽乾的時候，或咽喉疼痛，都可以食用這款湯品，有助緩解症狀，滋潤養生。

2.薏米扁豆鯽魚湯

選取薏米（薏仁）、扁豆（皇帝豆）各30克和鯽魚按照普通家庭煲湯的方法煲製即可。該湯有健脾、清熱、利濕的作用。當感到食欲不振、消化能力減退時，不妨將其湯汁代水喝，也能起到增加食欲，促進消化，適合脾胃虛弱者食用。

3.鮮蘑菇瘦肉湯

將新鮮蘑菇做成蘑菇瘦肉湯，可以護胃。（本報資料照片）
將新鮮蘑菇做成蘑菇瘦肉湯，可以護胃。（本報資料照片）

原料：鮮蘑菇100克，瘦豬肉100克，花生油、食鹽。

做法：將蘑菇、豬肉洗淨，都切片，放入砂鍋中，加入清水適量煮湯，待湯濃、肉熟後，加入花生油食鹽、味精調味即可。可常食。

功效：湯濃肉香，有健脾益腎，護胃養胃之功效。

4.花生小米

材料：小米50克，花生仁50克，紅小豆30克，桂花糖、冰糖各適量。

做法：將小米、花生仁、紅小豆放入清水中浸泡4小時，然後淘洗乾淨，待用；鍋中註入適量清水，加入花生仁、紅小豆煮沸後，改用小火煮30分鐘；放入小米，煮至米爛，花生仁、紅小豆酥軟，再加入冰糖、桂花糖即可。

功效：小米味甘鹹，有清熱解渴、健胃祛濕、和胃安眠等功效，內熱者及脾胃虛弱者更適合食用它。有的人胃口不好，吃了小米後能開胃又能養胃，具有健胃消食、防止反胃、嘔吐的功效。

養胃 按摩3穴位

另據99健康網報導，江蘇省泰州市中醫院中醫科主任醫師王祥推薦按摩3個穴位可以保養胃部：

1、中脘穴

中脘穴位於人體上腹部的前正中線上。此穴位能促進消化，增強脾胃的動力，起到健脾助陽...
中脘穴位於人體上腹部的前正中線上。此穴位能促進消化，增強脾胃的動力，起到健脾助陽的功效。（圖：歐乃慈中醫師提供）
中脘穴在人體肚臍上方大約4個手指的位置，對其進行按摩便能起到不錯的養胃效果。（本...
中脘穴在人體肚臍上方大約4個手指的位置，對其進行按摩便能起到不錯的養胃效果。（本報資料照片）

在人體肚臍上方大約4個手指的位置，此穴是治療腸胃疾病的關鍵穴位，按摩中脘穴能起到不錯的養胃效果。

從中醫的理論來說，食物淤滯在腸胃中也是誘發胃部出現問題的重要原因，對於因為暴飲暴食而引起的腸胃積食，我們也可以通過按摩中脘穴，促進食物消化，進而護胃的效果。

另外，經常按摩中脘穴還能有效的緩解腹脹、胃痛等問題，對於治療慢性胃炎發揮重要的作用。按摩中脘穴時，要先放鬆全身的肌肉，然後手指按壓在中脘穴上，反覆按壓，手部的力度不宜過重，能有效的促進中脘穴附近的血液循環，對於緩解胃痛發揮重要作用。

2、外關穴

外關穴在手臂內外側正中腕橫紋上大約2寸的位置。（圖：張順昌醫師提供）
外關穴在手臂內外側正中腕橫紋上大約2寸的位置。（圖：張順昌醫師提供）

在手臂內外側正中腕橫紋上大約2寸的位置處是外關穴所在的位置。對於一些胃部不好的患者，在吃飯之前的半小時左右，便可以對外關穴以順時針按摩，能有效地促進胃液中消化酶的分泌，從而更好的參與到胃部食物的消化；另外在吃完飯之後，按摩外關穴還能促進胃排空，大大減少胃部的負擔。

按摩外關穴時，力度要稍微重一點，讓穴位處有痠脹的感覺為宜。

3、足三里穴

平時可按壓外膝眼下約4指距離的「足三里穴」，做好腸胃保健。（本報資料照片）
平時可按壓外膝眼下約4指距離的「足三里穴」，做好腸胃保健。（本報資料照片）

足三里是足陽明胃經上的重要穴位，在膝蓋外側下方大約3寸的位置。經常按摩能有效的疏通胃經，促進食物消化，對於胃部起到極好的滋養調節作用。　　

早上9時左右是胃經最為旺盛的時段，此時按摩足三里穴能起到事半功倍的效果，並能更好的促進腸胃蠕動，加速身體內脂肪的消耗，達到一定的減肥塑身的作用。

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