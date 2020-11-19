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擔憂孕期照X光？ 放射師：醫師不會無故濫用

陳夢茹
許多孕婦在準備懷孕或懷孕的期間，對診療時需照X光相當擔憂，衛生福利部桃園醫院醫事放射師魏嘉佑分別解釋3種婦女最憂心的階段，讓媽媽們不用擔心。（圖：台灣桃園醫院提供）
許多孕婦在準備懷孕或懷孕的期間，對診療時需照X光相當擔憂，衛生福利部桃園醫院醫事放射師魏嘉佑分別解釋3種婦女最憂心的階段，讓媽媽們不用擔心。（圖：台灣桃園醫院提供）

許多孕婦在準備懷孕或懷孕的期間，對診療時需照X光相當擔憂，深怕會傷害到孩子，對此台灣衛生福利部桃園醫院醫事放射師魏嘉佑分別解釋三種婦女最憂心的階段，傳達醫療資訊，幫準媽媽們灌輸醫療知識。

第1種是準備懷孕時照X光，魏嘉佑表示，未避孕的婦女最好避免在排卵期之後接受X光檢查，萬一有疑慮非照不可放射師也會以鉛板或是鉛衣遮蔽腹部，他建議可使用「10日法則」選在月經算起10日內照射X光，較無疑慮。

魏嘉佑指出，第2種為懷孕期間照X光，孕婦腹中胎兒細胞分化不完全，對輻射較敏感，尤其懷孕初期3個月內的胎兒，若接受輻射易產生畸型及生殖細胞骨髓的病變。

魏嘉佑解釋，身體各部位細胞對較小劑量輻射傷害具有修復能力，但不同的細胞具有不同的忍受力，生長快速的組織對輻射較敏感，較易受輻射傷害的器官有生殖細胞、骨髓、肺、乳腺和眼睛（水晶體）等。

大多數診斷用的輻射暴露，其劑量對胎兒的影響都是在可忽略範圍，魏嘉佑說，但基於輻射防護的核心觀念，能不要接受的輻射檢查都應避免，並盡可能的調降暴露劑量或採取無輻射檢查替代。

第3種是哺乳期照X光，魏嘉佑表示，照X光後，X光並不會停留在人體內，不會影響其他人，不像接受核醫藥物的診療，放射性物質會短期停留在體內而不會對旁人照射或藉由哺乳影響嬰兒。

魏嘉佑強調，正確認識X光後就不會如此緊張與驚慌，相信醫師一定是在有需要的情況下，才會使用X光檢查，不會無故濫用。

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