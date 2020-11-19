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自體免疫疾病恐釀肺纖維化 「3大徵兆」要注意

黃安琪
醫師表示，自體免疫疾病患者是肺纖維化高風險群，出現「乾咳、走路喘、體力下降」是警訊。(本報資料照片)
醫師表示，自體免疫疾病患者是肺纖維化高風險群，出現「乾咳、走路喘、體力下降」是警訊。(本報資料照片)

56歲黃女士長年走路會喘、容易疲勞，連下床都會喘，某次感冒就醫，醫師聽診肺部呼吸聲驚覺有異，建議轉診。院方綜合黃女士皮膚出現紅斑、潰爛等症狀，確診為自體免疫疾病皮肌炎併發肺纖維化，用藥治療後日漸改善，重拾正常生活。醫師建議，自體免疫疾病患者是肺纖維化高風險群，出現「乾咳、走路喘、體力下降」是警訊，應盡早就醫。

許多患者在治療疾病表徵外，卻忽略免疫系統可能攻擊肺部等內臟器官，引發間質性肺病，進而導致肺纖維化。由於初期症狀不明顯，許多患者就醫時肺功能已嚴重下降，錯失早期治療時機。

收治上述個案的台北榮總過敏免疫風濕科主治醫師陳明翰說，自體免疫疾病包含硬皮症、類風濕性關節炎、乾燥症、皮肌炎等患者是肺纖維化的高風險群，近3成患者會發展成漸進性纖維化間質性肺病，嚴重甚至會因呼吸衰竭死亡，10年存活率僅剩一半。

有別於自體免疫疾病顯而易見的關節及皮膚症狀，肺纖維化的早期症狀較難察覺。台灣亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示，自體免疫疾病患者在初期，如出現「長達兩個月以上的乾咳、走路喘、體力下降」三大徵兆需特別注意，疾病恐已侵犯到肺造成纖維化，病情往往不可逆且可能急速惡化。

鄭世隆表示，自體免疫疾病患者應定期進行肺部健康追蹤，建議患者每半年進行肺功能檢測、聽診後背下肺葉呼吸聲，並搭配一年一次的高解析肺部電腦斷層掃描確認肺纖維化的範圍，及早檢測、及早用藥治療。

檢測 台灣 過敏

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