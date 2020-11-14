冬天到了 血壓控制「藥」注意3招

(取材自健康醫療網)

立冬甫過，四季時序已行至冬季，早晚涼意更加明顯。低溫或溫度驟降都會造成血管收縮，使血壓上升，影響心血管疾病 的發生率。民眾應多注意溫度變化，做好保暖措施，尤其是長輩及有高血壓 相關慢性病的病人都應該多注意自身血壓的控制。

天冷血壓高 血壓管理3招

台灣食藥署稱，天冷血壓高，應注意室內外溫差變化做好保暖，並做好血壓3C自我管理：

(一) 記得定期量血壓(Check)，自我監測、紀錄血壓變化情形，亦可幫助醫療人員瞭解血壓控制情形，作為治療依據；

(二) 健康生活型態不可少(Change)，落實良好生活型態，冬令進補同時，仍應注意低油、低糖、低鹽、高纖飲食，拒絕菸酒，適度運動，良好的體態有助血壓控制；

(三) 按時吃藥要記牢(Control)，高血壓病人應持續規律服藥，切勿擅自停藥或更改服藥劑量，讓病情得到妥善的控制。如有用藥疑問，可就近諮詢藥師；如血壓一直偏高，應盡速回診與醫師討論是否調整用藥。

高血壓是危險因子 血壓目標120/80

成年人正常血壓值的收縮壓應小於或等於120 mmHg(毫米汞柱)，且舒張壓應小於或等於80 mmHg。當收縮壓達130 mmHg 或舒張壓達85 mmHg，血壓即有偏高情形；當收縮壓達140 mmHg或舒張壓達90 mmHg以上就為高血壓。

食藥署強調，高血壓是心血管疾病、腦中風 、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子。經確診為高血壓應依醫囑吃藥控制，醫師會根據病人年齡、血糖、腎功能等因素，給予適合的藥。民眾就醫時應向醫師清楚說明病史、生活飲食習慣、居家血壓紀錄及用藥的不良反應，以利醫師調整用藥。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48096/

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