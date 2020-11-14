冬天到了 血壓控制「藥」注意3招
立冬甫過，四季時序已行至冬季，早晚涼意更加明顯。低溫或溫度驟降都會造成血管收縮，使血壓上升，影響心血管疾病的發生率。民眾應多注意溫度變化，做好保暖措施，尤其是長輩及有高血壓相關慢性病的病人都應該多注意自身血壓的控制。
天冷血壓高 血壓管理3招
台灣食藥署稱，天冷血壓高，應注意室內外溫差變化做好保暖，並做好血壓3C自我管理：
(一) 記得定期量血壓(Check)，自我監測、紀錄血壓變化情形，亦可幫助醫療人員瞭解血壓控制情形，作為治療依據；
(二) 健康生活型態不可少(Change)，落實良好生活型態，冬令進補同時，仍應注意低油、低糖、低鹽、高纖飲食，拒絕菸酒，適度運動，良好的體態有助血壓控制；
(三) 按時吃藥要記牢(Control)，高血壓病人應持續規律服藥，切勿擅自停藥或更改服藥劑量，讓病情得到妥善的控制。如有用藥疑問，可就近諮詢藥師；如血壓一直偏高，應盡速回診與醫師討論是否調整用藥。
高血壓是危險因子 血壓目標120/80
成年人正常血壓值的收縮壓應小於或等於120 mmHg(毫米汞柱)，且舒張壓應小於或等於80 mmHg。當收縮壓達130 mmHg 或舒張壓達85 mmHg，血壓即有偏高情形；當收縮壓達140 mmHg或舒張壓達90 mmHg以上就為高血壓。
食藥署強調，高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子。經確診為高血壓應依醫囑吃藥控制，醫師會根據病人年齡、血糖、腎功能等因素，給予適合的藥。民眾就醫時應向醫師清楚說明病史、生活飲食習慣、居家血壓紀錄及用藥的不良反應，以利醫師調整用藥。
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資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/news/article/48096/
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