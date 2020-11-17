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肌膚5殺手 害你乾燥長皺紋

劉小川
皮膚乾燥要好好補水、鎖水加強保養。（記者陳立凱／攝影）
皮膚乾燥要好好補水、鎖水加強保養。（記者陳立凱／攝影）

肌膚邁入熟齡，許多人最煩惱的就是皺紋，但如果臉部保濕度高，避免出現乾燥肌膚，也能減少肌膚出現乾紋的可能性。

不少女人一過了35歲，臉部肌膚開始變乾，嚴重些還有乾癢、紅腫的症狀。長期的肌膚乾燥，不僅會讓肌膚長出乾紋，還可能導致肌膚表皮摸起來粗糙，小瑕疵堆積起來，人會看起來更顯老態。

要解決肌膚的乾燥，就要了解肌膚「為何出現乾燥的症狀」，五個原因可能導致肌膚持續乾燥。

1、氣候影響

又濕又冷的天氣，使得體感溫度更低，讓許多肌膚容易乾燥的人，會出現「蛇皮」的乾燥現象，這是由於角質缺水，需要多加保護肌膚、增加乳液、身體油的用量，不然可能乾燥會不停地反覆發生。

2、年齡增長

嬰幼兒的肌膚充滿水分、彈性，隨著年齡增長，到了青少年時期，肌膚修復力佳，當然維持細緻與光澤相對簡單。步入中年後，肌膚狀態的改變，每天會隨著時間，產生許多小問題，如缺水，就是一個最容易看見的老化現象。

3、錯誤清潔

近期由於疫情關係，許多人也養成消毒殺菌的習慣，每天使用酒精的比率也增高，洗手次數增加。許多人的肌膚乾燥，是由於不當的清潔習慣，然而過度的清潔，可能會洗去人體表面的皮脂膜，皮脂膜洗去後，肌膚就少了一層保護，皮膚乾燥的情況，隨之發生。所以在挑選清潔產品時，也要減少使用鹼性的清潔產品，減少對肌膚的過度刺激。

4、去角質頻率

身體周期性去角質，能維持肌膚的細緻度。如果不定期的去角質，可能會造成肌膚的角質阻塞毛孔，導致毛孔變得粗大、暗沉、粗糙等問題。雖說是必須做的保養，但不要太過於頻繁，去角質的過程中，也不要太大力搓揉，會導致肌膚受傷、角質層受損，相對的鎖水力就會大大降低，皮膚變得乾燥。

5、心理因素

負面情緒是身體最大殺手，不僅影響心理層面，嚴重還會影響到一個人的外觀。長期受負面情緒的影響，也有可能會降低角質的屏障功能，出現肌膚失水的問題，嚴重時還可能導致肌膚乾燥。

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