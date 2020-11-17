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逆齡4招 拒當黃臉婆

劉小川
切記這4個關鍵，向人老珠黃的黃臉婆說掰掰。（取材自pexels）
切記這4個關鍵，向人老珠黃的黃臉婆說掰掰。（取材自pexels）

無論什麼年紀，每個人都無法抵抗因時間變化的催老劑，深怕哪天起床照鏡子多了條皺紋、頭髮又禿了些，更害怕被喊「黃臉婆」，無法回到少女般的澎潤肌、好氣色。

膚色暗黃、皺紋明顯、皮膚鬆弛等問題，無論是什麼樣的年齡都會顯老，也讓顏值下降許多，所以趁著自己還沒走到那步時，先提早預防起來，以下四個逆齡攻略學起來，向黃臉婆的醜名說掰掰。

一、別忽略去角質

清潔是大家都明白保養的首要步驟，當然也是抗老的第一關鍵。日常清潔之中，有化妝的就要把妝卸除乾淨，做好去除角質，是非常多女性容易忽視的一個問題核心。去角質只需要溫和不刺激的方式，將阻塞於毛孔的髒汙、老廢角質透過手部的輕輕按摩，能讓肌膚變得細緻、嫩白，不管你是多大的年紀，開始保養，就不能忽略的必要步驟喔。

二、精華液不能少

成為黃臉婆的條件無非就是因為膚色不均或蠟黃、暗沈等原因，當然皺紋也少不了，精華液的功能在於使用化妝水後，可給予肌膚足夠的水量，肌膚有了足夠的水量後，就會顯得澎潤有光澤，至於針對每個不同肌膚的需求，可挑選不同功能作用的精華來使用，如抗皺、美白、淡斑等，想要擺脫黃臉婆稱號就不能偷懶。

 三、乳液面霜鎖水

乳液與面霜的最大功效就是鎖水，針對不同膚質、季節挑選不同的質地來使用。透過擦面霜來鎖住精華液給飽滿的水分，是為了防止肌膚水分因為氣候與外在因素的水分流失，所以千萬不要為了偷懶，上完化妝水就直接使用面霜，你只給了肌膚鎖水的蓋子，卻沒有給肌膚足夠的鎖水，也浪費了面霜跟乳液的錢。

四、頸部也要保養

最後一項也是大家最容易忽略的抗老步驟。大家都忙碌著把臉照顧好，往往忽略了頸部肌膚也會跟著老化的問題。頸部肌膚也非常的嫩，如果沒有足夠的膠原蛋白，也會顯出鬆垮。別為了省保養品的錢，不帶到頸部，造成往後有更多要補救的角落得不償失，所以想要抗老，擁有童顏肌，首先要注意的就是別偷懶，還有記住以上幾點重要保養的關鍵。

精華液為肌膚補充水份，挑選適合自己肌膚的才能對症下藥。（取材自pexels）
精華液為肌膚補充水份，挑選適合自己肌膚的才能對症下藥。（取材自pexels）
乳液是肌膚鎖水的最大關鍵。（取材自pexels）
乳液是肌膚鎖水的最大關鍵。（取材自pexels）

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