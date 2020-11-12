疲倦、無力、怕冷 認識甲狀腺功能低下

(取材自健康醫療網)

一位35歲女性，因為疲倦、怕冷、月經不規則、便祕 以及體重上升之症狀，所以至新陳代謝科門診就醫。理學檢查發現甲狀腺腫大，抽血檢查顯示病人的游離四碘甲狀腺素降低，而促甲狀腺素上升，因此診斷為甲狀腺功能低下。近一步抽血檢查，顯示甲狀腺球蛋白抗體及甲狀腺過氧化酶抗體均高於正常值，符合橋本氏甲狀腺炎(Hashimoto's thyroiditis)。經給予甲狀腺素補充後，病人症狀改善。

甲狀腺功能低下 常見慢性自體免疫甲狀腺炎

臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科主治醫師郭雅雯指出，甲狀腺分泌甲狀腺素不足所導致的疾病即甲狀腺功能低下，引起疾病的原因大部分是因為甲狀腺問題造成，少部分是因為下視丘或腦下垂體疾病引起。在台灣 ，最常見的原因為慢性自體免疫甲狀腺炎（即橋本氏甲狀腺炎），其次為甲狀腺切除術後和經過放射碘治療的病人，而甲狀腺發育不全也是造成甲狀腺功能低下原因之一。

疲倦、無力、怕冷疑似症狀 可求助新陳代謝科醫師

郭雅雯表示，甲狀腺功能不足的症狀包含：疲倦、無力、怕冷、便祕、體重增加、頭髮粗糙且容易掉落、記憶力變差、反應變慢、月經不規則、心跳減緩等。抽血檢查甲狀腺功能即可診斷。若一旦確診後，便需服用甲狀腺素，除了少部分病人的甲狀腺功能低下是暫時性的，大部分病人都需要終生服藥。

郭雅雯提醒若有相關症狀，懷疑自己有甲狀腺功能不足，別忘了可以至新陳代謝科門診就醫。倘若已經在服用甲狀腺素治療的病人，也務必按時服藥並定期回診抽血檢查。

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資料來源：健康醫療網

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