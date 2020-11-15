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人工植牙 仍須預防牙周病

蔡家蓁
金門牙醫洪長享表示，人工植牙是一種傷口小且安全可靠的治療，無論缺牙部位在哪裡、數目多寡，只要齒槽骨足夠容納人工牙根，都適合人工植牙。(記者蔡家蓁／攝影)
金門牙醫洪長享表示，人工植牙是一種傷口小且安全可靠的治療，無論缺牙部位在哪裡、數目多寡，只要齒槽骨足夠容納人工牙根，都適合人工植牙。(記者蔡家蓁／攝影)

●隨著醫療技術進步，要改善缺牙也從以往的活動假牙與固定牙橋，多增加了人工植牙的選項，金門牙醫洪長享表示，隨著植體材料和植牙技術進步，以植牙修復缺齒來重建咀嚼功能和美觀，已是普遍醫療方式，不過發育中的青少年，因骨骼及牙齒的發育會有些許差異，18歲以前不適合考慮植牙，而患有糖尿病高血壓心臟病等或有血液凝固方面問題，要先作適當處置才能進行治療。

洪長享說，植牙是指將鈦金屬人工牙根，以手術方式植入牙床，等到與牙床骨頭形成骨癒合後，再連接固定假牙。植牙的優點很多，包括健康的牙齒可完全保留，免磨或少磨鄰接牙，使兩邊牙齒完好，而傳統的牙橋製作必須將前後牙齒修磨小，人工植牙不必破壞真牙，便能製作固定假牙。

植牙還可預防牙齒脫落後的齒槽骨流失，防治缺牙處的骨床萎縮現象，讓臉部不會變形，且人工植體本身不會有蛀牙問題，避免修磨兩邊的鄰牙，可減低其蛀牙機率，也容易清潔。

洪長享說，人工植牙所需的療程，視骨頭與人工牙根密合的情況而定，一般約為6到8個月。至於人工植牙可以使用多久？洪長享說，植牙5到10年的成功率雖已達70%到80%，但仍然要維持清潔與定期回診，不然一樣會有牙周病的問題產生。

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