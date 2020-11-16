25歲媽哺乳有硬塊 一查…是乳癌二期！

才25歲的王小姐罹患乳癌，個性樂觀的她積極治療，要陪女兒走更長遠的路。（圖：門諾醫院提供）

25歲的王小姐今年迎來新生命的喜悅，哺乳時卻摸到左邊乳房有硬塊，奶水還減少，一檢查竟是罹患乳癌第二期，還要切除左邊乳房。台灣 花蓮門諾醫院癌症 中心表示，台灣乳癌好發年齡有年輕化趨勢，早期發現可更快治癒，提醒婦女應定期檢查，不要耽誤治療黃金時間。

生性樂觀、活潑開朗的王小姐去年結婚後，今年生下女兒，她在哺乳時發現左邊乳房有硬塊，以為只是哺餵母乳的塞奶現象；直到3月左邊乳房的奶水驟減，且感覺硬塊還在，才趕緊到醫院檢查，不料竟是乳癌第二期。她說，為了女兒一定會勇敢面對治療，不會有負面想法，才能陪孩子走更長遠的路。

門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，林斈府強調，乳癌治療不論是藥物種類、跨科團隊合作，整體治療成效都是最好的，經常鼓勵患者，即便罹患乳癌也不要氣餒，且乳癌早期發現的治癒率相當高，呼籲民眾不要因為工作忙或害怕面對而逃避篩檢。

林醫師指出，乳房攝影 是目前最有效的乳癌篩檢工具，但檢查的過程中，為增加影像清晰，須用機器夾緊乳房，其所造成的疼痛與不適，讓許多女性害怕，因此逃避檢查而延誤治療。但仍提醒有乳癌家族史的高危險族群婦女，要記得定期乳房攝影檢查。