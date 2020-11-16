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6旬嬤咳嗽就漏尿 手術改善「應力性尿失禁」

記者王駿杰／綜合報導
應力性尿失禁治療選擇
應力性尿失禁治療選擇

一名6旬婦女經五胎生產，三胎自然產，隨年紀增長，發現只要一咳嗽或打噴嚏就會不自主的漏尿，為了不讓別人聞到身上的尿騷味，需要頻繁更換衛生棉墊，還導致不敢參加原本喜愛的有氧舞蹈課程及出外旅遊，更不敢抱孫子。她赴台大醫院新竹分院泌尿科求診，經診斷為「應力性」尿失禁，並決定接受尿道中段懸吊術。

台大醫院新竹分院泌尿科醫師鄭詠庭指出，尿失禁可分為應力性、急迫性、混合型。由於年紀老化使得骨盆底肌肉鬆弛，一旦在腹壓升高的情形下，包括咳嗽、打噴嚏或提重物就會漏尿，這些情形即是應力性尿失禁，也是最常見的一種尿失禁形態。

應力性尿失禁常見的危險因子包括年紀、懷孕生產次數、肥胖及抽菸等。診斷的同時還需排除造成暫時性尿失禁的成因，像是泌尿道感染或便秘等。

鄭詠庭說，透過生活型態的改變及行為物理的治療可能改善一部分的尿失禁，包括減肥、戒菸、調整液體攝取量、改善便祕，或多做凱格爾運動 (俗稱縮肛運動，藉由強化骨盆腔底的肌肉群，改善禁尿功能)。對於希望保守治療或不適合手術者，雖然有藥物治療的選擇，仍有四成的人無法忍受噁心、噁吐、全身無力、便祕等副作用而放棄。

對於非複雜性且中重度應力性尿失禁的患者，建議可考慮手術來改善。尿道中段吊帶手術是應力性尿失禁治療的主流方式之一，透過陰道的切口，將人工吊帶像吊床般懸吊於尿道兩側。具有傷口小及恢復快的優勢。

鄭詠庭呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前醫師的評估與討論是非常重要，特別是屬於複雜性尿失禁的病患。目前婦女泌尿的手術與設備發展成熟，女性別再羞於啟齒，可與醫師諮詢。

醫師鄭詠庭呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前與醫師討論治療的優缺點，乾爽下半生...
醫師鄭詠庭呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前與醫師討論治療的優缺點，乾爽下半生不是夢。（圖：台大醫院新竹分院提供）

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