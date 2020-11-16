5旬婦右膝內翻 手術後O型腿變直美腿

經由膝內側執行開放性矯正手術示意圖。（圖：東元綜合醫院提供）

一名年約55歲的婦人因從事教師工作需久站，退休 後熱愛跳舞參加社區舞蹈班，近期右膝卻常常疼痛，蹲下去沒力氣再站起來，只能暫緩跳舞且就醫。就醫後醫師發現婦人右膝有明顯內翻變形，X光顯示膝關節內側有骨刺增生且退化、及關節腔變狹窄的現象，導致原本的O型腿更明顯，右腳比左腳短了2公分。經「微創高位脛骨矯正手術」治療及休養，3個多月後便回復生活品質及社交活動。

台灣 東元綜合醫院骨科醫師施韋伃表示，膝關節退化是中老年人常見的骨科疾病之一，許多長輩擔心膝蓋痛就要換人工關節，遲遲不敢就醫，其實目前採用「新保膝關節手術」，文獻研究追蹤發現，可至少10年至15年不用換人工關節，而且病患可從事健走、游泳 及騎腳踏車等運動。

「微創高位脛骨矯正手術」是經由膝內側下方開一微創小傷口，把內側小腿上方脛骨打開，再用強化的鈦合金及微創小傷口，矯正到正常解剖結構的角度。通常手術後隔天即可拿輔助器下床活動，傷口癒合僅需2周時間，建議休息3至4周後即可返回職場執行一般非負重性工作；若是勞力型工作，建議休養6至8周後，經門診追蹤穩定後再工作。

研究也發現，手術後不少患者因為重心的轉移，膝內側開始有軟骨再生的現象，因此也稱為「保膝關節手術」，即是指膝蓋可延長壽命，免於提早接受人工膝關節手術。此手術只要符合BMI小於30，膝蓋內翻變形小於15度，且年齡介於40歲到60歲，站久或走久膝內側疼痛，膝蓋活動範圍角度正常的患者都可採用。

施韋伃指出，婦人開刀後約2個多月，膝蓋恢復良好，既不酸痛、也不用吃止痛藥，腳的外觀也從O型腿變筆直，不僅腿型變美觀，也更行動自如，休息1個多月後即可開始騎腳踏車，並繼續跳舞。

施韋伃也提醒，預防勝於治療，平常有膝關節疼痛、不適無力或變形，甚至不只膝痛，開始延伸到臀痛、腰痛等情況，建議及早至醫院就診，以免錯過手術黃金治療期。平時也需要適度運動健走、鍛鍊大腿股四頭肌耐力，並控制體重來降低膝蓋負荷，延長膝關節壽命。