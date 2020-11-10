在性暴力下受害…親友陪伴的4個建議

（圖：健康醫療網提供）

台灣 10月發生一起女大生命案，24歲的女學生被人擄走，被性侵 後勒斃，全案引起社會嘩然。諮商心理師全聯會理事長黃雅羚表示，台灣平均一年有1.2萬多件性侵害通報案件，且其中1200多件受害者為男性，並非全部都是女性，而創傷之後的路，比想像中更加難走。

隨機案件難預防 突遇襲擊腦中空白

台灣衛福部2019年統計，每60分鐘就有一起性侵案發生，其中，18歲以下受害者占65%，熟人性侵比例更超過72%，但像長榮女大生這種突如其來的隨機案件，卻是無從預防。黃雅羚理事長經手許多性侵案受害者的輔導案件，她指出，面對陌生人的侵害，會伴隨著暴力，有的甚至可能還會受到凌虐，發生當下絕對是震驚且害怕，更多的是不知所措，「突然遇到騷擾或性暴力，絕對是腦袋一片空白，很多細節都沒辦法記住。」

調查過程中多一些理解 少一點傷害

受害者第一時間多半是向朋友傾訴，再者才是找家人商量，在朋友的陪伴之下，通常會有兩條路：醫院驗傷或報警。黃雅羚理事長說明，由於性侵（妨害性自主）為公訴罪，醫院必須通報，接著就會有社工介入陪伴，進入調查程序，接下來的程序，無論怎麼簡化，對受害者來說都容易有二次傷害。他們被迫要重新回憶所有的細節，可能還會被家人朋友質疑，「為什麼連對方穿什麼顏色衣服都不記得？」

創傷反應如驚弓之鳥 全面影響生活

若能在暴力下倖存，身心都會受到巨大的影響，連日常生活都成困難，隨時隨地都處在恐懼之中。黃雅羚理事長指出，人類遇到危險時，會提高警覺性，問題是，這個警覺性在事發過後常常還留存，成為過度警覺的創傷反應。「對於相同的外型、衣著、髮型、味道，例如煙味，都會讓受害者如驚弓之鳥一般受到驚嚇。走在路上也會害怕有人突然出現攻擊自己，這種恐懼說起來是幾個字而已，但影響卻是全面。」

「當下的影像，會在莫名其妙的時間突然出現在腦海，可能上課時、吃飯時，又會讓受害者宛如回到案發時，這是沒辦法控制的！」受害時的經驗畫面不由自主的進入腦中，這是影像侵入的創傷反應，包含睡眠、作息，全部的生活都無法如常，且不時陷到回憶中時，黃雅羚理事長表示，諮商心理師會同時轉到身心科，請醫師評估藥物治療。

親友陪伴4重點 勿檢討被害者

除了上述的障礙之外，通常受害者還會出現羞愧、自責等情緒，這受到傳統文化影響，加上社會中的氛圍仍傾向檢討受害者「誰叫她走在暗處」、「為什麼穿這麼少」，也都會讓他們走不出來。黃雅羚理事長強調，親朋好友想要安撫、安慰受害者有幾點必須注意：

1.千萬不要檢討受害者：

有些人出於關心，會啟動碎念模式，「那天就叫你不要太晚回家」、「早就告訴你…」這些都會讓他們更有壓力，覺得一切都是自己的責任。

2.不要叫受害者要勇敢：

事發之後一時片刻是無法脫離情緒的，若叫他們勇敢，他們會認為必須堅強給家人看，這又是一種壓力。

3.用商量的方式出意見：

不要以強硬的口吻告知他們該做什麼事情是對他們好，盡量以商量的方式問他們這樣子好嗎？

4.與社工、專業人員保持溝通：

公訴的流程漫長，從偵查到一審可能需耗時一年多，之間有遇到狀況一定要向社工求助，減少流程中的二度受創。有時候「告死他」並不是受害者最關心的，他們只希望能早日走出來。

黃雅羚理事長提到，走出來的關鍵是受害者必須先相信「這不是我的錯」，遇到的障礙、關卡、情緒也都可以向諮商心理師求助，家人朋友若是無所適從，不確定該怎麼伸出援手者，同樣也可以尋求諮詢，最後提醒，關心和照顧受害者的家人和朋友，其實他們的壓力也很大，相互陪伴、一起尋求專業資源，是走過心理創傷的最佳良藥，希望在創傷之後，受害者與親友可以一起慢慢復元。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48028/

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