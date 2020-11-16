吃蟹正是時候 怎麼吃才安心

蟹肉含優質的蛋白質，但膽固醇和普林含量高，高血脂、痛風的人不宜食用。（本報資料照片）

到了大啖秋蟹的季節，許多餐廳紛紛趁鮮推出肥美的螃蟹料理。但是醫師提醒，螃蟹性味屬寒，腸胃虛寒者不宜多吃，最好搭配薑、蒜等「溫性食材」一起烹煮；螃蟹也容易引發過敏 反應，若有過敏體質的人建議忌口。

高血脂、痛風者不宜食用

中醫師陳潮宗表示，帶殼海鮮如牡蠣、螃蟹等可促進雄性荷爾蒙分泌，有壯陽的效果，但最好挑選新鮮的活蟹，否則容易變質發生食物中毒。螃蟹含高膽固醇和高普林，高血脂、痛風的人不宜食用。

這樣吃蟹更安心 製表╱楊雅棠

從中醫觀點，不論河蟹或是海蟹，性味都屬寒，陳潮宗建議，蒸煮螃蟹時，可搭配薑片一起烹調，蒜、醋作為調料，並用紫蘇擺盤一起食用；若用炒的方式，可與洋蔥一起拌炒，中和螃蟹的寒性。

蟹肉是優質的蛋白質

台北郵政醫院營養師黃淑惠認為，只要避免食用蟹黃、蟹膏，事實上螃蟹屬於低脂肪的奶蛋豆魚肉類。通常一隻三點蟹的大小約是兩份肉類的量（一份肉類約三根手指的份量），是優質的蛋白質，尤其蟹肉質地柔軟，容易消化，老人家牙口不好，以蟹肉煮粥、蒸蛋，都是補充蛋白質不錯的選擇。

由於蟹胃、蟹腸、蟹心、蟹腮等內臟含有較多泥沙等汙穢部分，容易寄生細菌，黃淑惠建議，螃蟹外殼洗淨後，最好摘除內臟後再烹煮食用，而有些饕客喜歡吃未煮熟的醉蟹、嗆蟹，考量衛生疑慮，應盡量避免食用。

為何不可與柿子同吃

傳統農民曆常會在「食物相剋」的欄位提到，螃蟹不可與柿子同食，否則會導致中毒。黃淑惠則澄清，因柿子富含「鞣酸」，也就是「單寧」，如果與蛋白質結合就容易凝結成塊，不容易消化，造成腹脹。柿子並非和螃蟹才會作用，柿子和豬肉、牛肉等肉類一起食用，也會造成腸胃不適。

許多民眾吃螃蟹會引發過敏。台北榮總過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，由於蝦蟹的蛋白質和人體蛋白質結構很不一樣，容易被視為「外來物」而引起免疫反應，但對蝦過敏的人不一定對蟹過敏，必須透過過敏原檢測 才能確認。

蔡長祐說，過敏反應主要是免疫球蛋白IgE所引起，當IgE碰到外來抗原後會誘發肥胖 細胞釋放組織胺和嗜酸性白血球增加，進而出現打噴嚏、流鼻水、腹瀉等症狀，若嚴重者則可能造成氣喘、呼吸道水腫、呼吸困難，有致命危險。

首次沒過敏 不表示不會過敏

有些民眾不解過去吃螃蟹從沒發生過敏，為何現在吃了卻過敏？蔡長祐指出，通常第一次碰到過敏原並不會誘發過敏反應，第二次再接觸同樣的過敏原時，才會喚醒免疫反應，將之放大引發過敏症狀，且愈接觸愈嚴重。因此若是知道自己對螃蟹過敏，最好避免再繼續食用。