我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

醫師養生祕訣 每天晨泳行萬步

趙容萱
台中榮總院長許惠恒。(圖：許惠恒提供)
台中榮總院長許惠恒。(圖：許惠恒提供)

台中榮總院長許惠恒，從醫、擔任教職、帶領醫療團隊，登上國際舞台，工作繁忙的他，仍維持每天晨泳、日行萬步的好習慣，也常衛教病患要飲食控制、常規運動，和他一樣過健康生活。

通常他每天不到六點就起床，約花半小時晨泳1000公尺後，再去上班；每天走路以一萬步為目標，除非當天有特別的事，原則上白天盡量走路，例如利用開會前空檔多走路、爬樓梯，並且使用手機App計步器功能計算走了多少步。

許惠恒估計，在白天上班時段，他約可走五六千步，剩下的走路步數，就會在晚飯後花半小時到一小時走完。他也鼓勵病患以「一天一萬步」為目標，有恆心、毅力來做，運動量就足夠了。

在飲食部分，許惠恒是採用糖尿病衛教健康飲食，一定飲食均衡，並掌握少糖、少油、少鹽、多纖維「三少一多」原則。如果前一天有應酬吃多了，隔天就少吃一點，隔天一早5點半到6點起床晨泳，幾乎不吃消夜，晚間11時就寢，規律作息、規律運動。

閱讀是他的嗜好，大量涉獵包括醫療專業、管理書籍，看到好的文章會與台中榮總醫療團隊分享，平時沒有時間看影集、影片休閒，都會選擇在比較長假期欣賞。

糖尿病 手機 App

上一則

子宮內膜異位症 持續用藥擺脫經痛 保留「生機」

下一則

為「恩愛」吃一堆健康食品 肝指數飆高

延伸閱讀

新第一夫人 不放棄教職 兩人首次約會看「男歡女愛」

新第一夫人 不放棄教職 兩人首次約會看「男歡女愛」
男友謊稱加班去狂歡 女子「心碎」竟險喪命

男友謊稱加班去狂歡 女子「心碎」竟險喪命
男友謊稱加班卻去狂歡 女友「心碎」險喪命

男友謊稱加班卻去狂歡 女友「心碎」險喪命
腦傷昏迷不醒不放棄希望 暖夫300多天陪伴終喚醒愛妻

腦傷昏迷不醒不放棄希望 暖夫300多天陪伴終喚醒愛妻

熱門新聞

參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

帶你了解紅藍卡 善用長者福利

2020-11-10 09:12
奇異果。（圖╱Pixbay）

6優質水果 補充早餐營養

2020-11-09 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

連環屁代表消化好？ 消化內科醫師這樣說

2020-11-07 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

乾眼症成因千百種 注意「這個」最重要

2020-11-11 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

4成癌友死因非癌症？警惕「惡病質」適度補充營養

2020-11-07 07:00
圖片來源 ／健康醫療網

老年想要行動自如 防骨鬆骨折必做的三件事

2020-11-13 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！