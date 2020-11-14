醫師養生祕訣 每天晨泳行萬步

台中榮總院長許惠恒。(圖：許惠恒提供)

台中榮總院長許惠恒，從醫、擔任教職、帶領醫療團隊，登上國際舞台，工作繁忙的他，仍維持每天晨泳、日行萬步的好習慣，也常衛教病患要飲食控制、常規運動，和他一樣過健康生活。

通常他每天不到六點就起床，約花半小時晨泳1000公尺後，再去上班；每天走路以一萬步為目標，除非當天有特別的事，原則上白天盡量走路，例如利用開會前空檔多走路、爬樓梯，並且使用手機App 計步器功能計算走了多少步。

許惠恒估計，在白天上班時段，他約可走五六千步，剩下的走路步數，就會在晚飯後花半小時到一小時走完。他也鼓勵病患以「一天一萬步」為目標，有恆心、毅力來做，運動量就足夠了。

在飲食部分，許惠恒是採用糖尿病 衛教健康飲食，一定飲食均衡，並掌握少糖、少油、少鹽、多纖維「三少一多」原則。如果前一天有應酬吃多了，隔天就少吃一點，隔天一早5點半到6點起床晨泳，幾乎不吃消夜，晚間11時就寢，規律作息、規律運動。

閱讀是他的嗜好，大量涉獵包括醫療專業、管理書籍，看到好的文章會與台中榮總醫療團隊分享，平時沒有時間看影集、影片休閒，都會選擇在比較長假期欣賞。