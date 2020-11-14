預防肌少症 腎友可3運動

伸展操。(本報資料照片)

慢性腎臟病（CKD）是指腎臟組織因疾病或其他原因遭受無法恢復的損壞，腎功能逐漸衰退，造成長期受損達三個月以上無法恢復原有功能。慢性腎臟病分為五個階段，當進入到第五階段，也就是末期腎衰竭時，就要考慮進行透析（洗腎）或腎臟移植的治療。

預防惡化 先控制三高

規律運動有益健康，但多數人不太了解運動對慢性腎臟病的重要性，有些病友甚至擔心安全而缺乏運動。但值得注意的是，三高（高血糖 、高血壓 以及高血脂）都是慢性腎臟疾病惡化的重要因子，且慢性腎臟病患者死於心血管疾病的比率非常高，因此危險因子的控制對病友是非常重要的。

慢性腎臟病患者的身體活動量與其血糖、血壓、血脂控制有很大的相關性，且提高身體活動量可以使死亡率降低，並減緩腎功能惡化，也有助心肺適能和避免肌肉 萎縮。

還未到洗腎的患者，需限制蛋白質的攝取，避免影響腎功能。而開始洗腎後，則容易有蛋白質流失的情形，在營養攝取上建議要增加蛋白質攝取，每天每公斤體重應攝取1.2公克以上的蛋白質量。一方面因為蛋白質流失增加，另一方面因為攝取限制，因此慢性腎臟病患者會比一般人更容易得到肌少症，此時肌力訓練就顯得更重要了。

慢性腎臟病的患者該如何運動呢？根據美國運動醫學會的建議，應包含有氧運動、阻力訓練和伸展運動。

1.有氧運動：增加身體活動量、降低體重，減少心血管和腎臟疾病的風險因子。如腳踏車或走路，每周三至五天，中等強度的運動，即感覺有點喘，但仍可以講話的程度，每次持續20-60分鐘。如果無法持續長時間運動，可以每次運動三至五分鐘，反覆的運動與休息，累積到20-60分鐘。

2.阻力訓練：避免肌肉萎縮並增加肌力，避免肌少症，提升日常活動的能力。運動方式如使用啞鈴等重訓器材、從椅子起身、爬樓梯、抬腿、深蹲、舉水瓶等。每周二至三天，最少做一個回合10-15次。大部分病人應可做多個回合。從事八至十種不同的運動，針對主要的大肌肉群做訓練。

3.伸展操：每周二至三天，靜態伸展到有點緊繃，每次靜態伸展維持10-30秒，同一位置伸展總共伸展達60秒。

不過如果有電解質異常 ，特別是低／高鉀血症、肺水腫、四肢水腫、胸悶、心悸、近期進行手術、心律不整、嚴重慢性阻塞性肺疾、血糖>300、血壓>180/110、感染、中心靜脈導管或動靜脈廔管／人工合成動靜脈血管功能不佳等情況，就建議患者先不要運動，與醫師討論過後再決定是否繼續運動。

慢性腎臟病患者運動四點注意

•過去3個月未曾規律運動或有心血管疾病者，運動前先和醫師討論。

•無法長時間運動者，可分段累積運動時間。如運動3分鐘，休息3分鐘，運動與休息1:1。

•循序漸進。先增加運動持續時間再提高運動強度，當持續時間可超過30分鐘後，再考量增加強度。

•伴隨有其他慢性疾病者，為避免服用特定藥物而影響心律，不應以心跳作為運動強度依據，應以「運動自覺強度」為主要依據，每次運動達到「有點喘但還能講話」程度。

(文／台大醫院復健部醫師陳冠誠；整理／吳貞瑩)