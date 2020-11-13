手腕軟骨撕裂 「微創手術」癒合快、無疤痕

亞洲大學附屬醫院骨科部醫師賴禹呈（右）指出，約有兩成急診患者因車禍、運動傷害、負重工作或跌倒造成手腕外傷，直到致擰毛巾、轉開瓶蓋、打球都感覺受限，才會就醫接受進一步檢查。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名47歲男性愛健身 ，因車禍 右手撐地，返家後竟連擰毛巾、開門手腕都會劇痛無力，吃藥復健均不見效；經骨科醫師安排核磁共振檢查，發現右手三角纖維軟骨撕裂，建議採取腕關節鏡微創手術。術後症狀明顯改善，外觀也無明顯疤痕，預計經過復健治療半年後重返健身房。

台灣 亞洲大學附屬醫院骨科部醫師賴禹呈指出，根據臨床經驗，約有兩成急診患者因車禍、運動傷害、負重工作或跌倒造成手腕外傷，但部分患者在事發當下手腕並沒有明顯痛覺，直到手腕疼痛持續兩周以上，且出現痠脹、無力感、握力減低、手腕扭力變差等，以致擰毛巾、轉開瓶蓋、打球都感覺受限，才會就醫接受進一步檢查。

他說，三角纖維軟骨是穩定腕關節的重要結構，位於腕關節的尺側，是由一群韌帶及纖維軟骨所組成，猶如一張彈簧床墊支撐起腕骨，確保手腕旋轉時尺骨不會滑脫，但因韌帶與軟骨的結構無法顯現於Ｘ光影像，需要進一步透過核磁共振檢查，故容易發生延遲診斷與治療的情形。

賴禹呈說，過去治療三角纖維軟骨撕裂，是透過傳統開放性手術，採取由外而內的方式，打開8至10公分的傷口，將關節囊與韌帶分離後，再處理關節內患處，但此舉恐延長韌帶癒合時間，也增加感染與關節沾黏機會。

因相較於膝關節與肩關節，腕關節的空間更狹小且結構複雜，經由腕關節鏡微創手術，透過4至5個精準定位之0.2公分傷口，將內視鏡與器械經肌腱韌帶間的縫隙進入關節腔，可大幅降低軟組織的破壞與沾黏，術後需要護具保護固定4至6周，並搭配復健治療。相較傳統開放性手術，大幅縮短癒合與復健時間。

賴禹呈提醒，手腕外傷無論骨折與否，常合併三角纖維軟骨受傷，當手腕靠近小指頭處感到疼痛，就需提高警覺，以免錯過3個月的治療黃金期，可能造成手腕活動角度受限、疼痛無力或創傷後關節炎等後遺症。