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常穿硬鞋、久站 腳底「長石頭」…莫頓神經瘤作祟

記者王思慧／綜合報導
醫師提醒，民眾應養成正確穿鞋習慣，避免足部受傷影響生活。（圖：台灣門諾醫院提供）
醫師提醒，民眾應養成正確穿鞋習慣，避免足部受傷影響生活。（圖：台灣門諾醫院提供）

一名貨運司機45歲經常左腳底痛，原以為是長雞眼，受不了疼痛就醫檢查才得知是「莫頓神經瘤」，必須切除。台灣花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，此神經瘤就像石頭長在腳底，若不治療會更加疼痛，呼籲民眾應養成正確穿鞋習慣，鞋底勿過硬或長時間穿高跟鞋等，以免挨刀治療。

醫師蔡傳恩表示，林先生因工作關係，常穿硬底鞋且久站及搬重物，長期腳趾神經受到腳趾根部壓迫，導致腳底疼痛、發麻等。透過觸診發現，在腳底第三第四腳趾與腳掌之間，有一個硬硬的東西，就像個小石頭，用力壓就疼痛，研判為「莫頓神經瘤」。

醫師表示，莫頓神經瘤並不是真的神經腫瘤，主要是因腳掌骨韌帶長期受到鞋子的過度擠壓和衝擊，導致發炎甚至壓迫到神經，造成血管變化、神經內皮水腫及神經旁纖維化等，在腳趾與腳掌間產生如小石頭般的腫塊。

莫頓神經瘤症狀包括腳部刺痛或灼痛，如果不積極處理，時間久了疼痛會更加劇烈。蔡傳恩說，若症狀不嚴重，會建議患者不要穿鞋底過硬的鞋子外，也盡量少穿高跟及尖頭鞋，可使用鞋墊減壓，或吃藥注射治療，如果無法改善，就會透過超音波檢查病灶狀況再進行手術。

醫師說，長時間站立或跳躍等動作，都可能會傷害足部，建議民眾若出現任何症狀時，應盡早就醫檢查與治療，才能避免影響生活。

花蓮一名林姓貨運司機因長期站立、搬重遇導致腳底疼痛，一檢查發現原來是「莫頓神經瘤...
花蓮一名林姓貨運司機因長期站立、搬重遇導致腳底疼痛，一檢查發現原來是「莫頓神經瘤」作祟。（圖：台灣門諾醫院提供）

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