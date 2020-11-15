我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

3種按摩法 緩解乳腺增生

綜合整理
中醫認為，按摩對於緩解乳腺增生有一定的效果。（本報資料照片）
中醫認為，按摩對於緩解乳腺增生有一定的效果。（本報資料照片）

中醫認為乳腺增生是由於女性的經絡不通，特別是肝經不通導致的，按摩可以疏通經絡，促進血液循環，對於緩解乳腺增生有一定的效果的。下面就介紹三種乳房按摩方法。

1、推撫法：39健康網報導，女性可以坐著，也可以側臥著，之後在乳房上塗上滑石粉或者是少許石蠟油，之後充分暴露胸部，用一隻手從乳房的根部向乳頭方向進行推拿、撫摸，最好是每次推撫50至100次，經常進行這樣的推2、撫可以有效緩解乳腺增生的症狀。這種推撫法按摩胸部可以疏通經絡，有效減輕乳房的脹痛感。

揉壓法：用手掌上的小魚際（位於手心小指根部至手腕，肌肉明顯突起）和大魚際（位於手心拇指根部至手腕，肌肉明顯突起）對患處進行推拿、揉壓、按摩，特別是要在紅脹痛的地方施以揉壓，有硬塊的地方要反覆不停進行揉壓，直至這些硬塊變得柔軟，經常性這樣對乳房進行揉壓，可以有效消除乳腺增生。但是需要注意的是揉壓法雖然可以疏通乳腺，消除乳腺增生造成的結節和腫塊，但是力度不宜過大，不然可能會造成乳房的傷害。

3、揉、捏、拿法：用右手的五根手指發力，抓起乳腺增生的乳房之患病部位，之後進行揉捏，可以一抓一鬆，反覆抓揉10至15次；左手再將乳頭輕輕揪動10次，這樣可以擴張乳頭部位的輸乳管，能夠起到疏通乳房經絡的作用；之後，再輕輕按揉乳房的根部和膻中等穴位。這種按摩方法屬於中醫推拿按摩的專業範疇，最好是由專業的按摩師操作。

乳房按摩可有效減輕乳房的脹痛感。（本報資料照片）
乳房按摩可有效減輕乳房的脹痛感。（本報資料照片）

辨別乳腺增生、乳腺癌

另外，很多女性發現乳房有硬塊或者有乳腺增生問題就擔心乳腺癌，其實，90%以上的乳腺增生不會癌變，但仍有10%癌變的可能，千萬不可掉以輕心。乳腺增生和乳腺癌都有乳房腫塊，我們該如何辨別呢？

1、看腫塊：據報導，乳腺增生的腫塊一般質地較軟，表現為雙側多發、大小不一，可能呈結節狀、片塊狀或顆粒狀，活動度好，與周圍的組織無粘連。腫塊邊界不明顯，且大小、形狀會隨著月經週期或情緒的變化而發生改變。

乳腺癌的腫塊一般質地較硬，多為單側孤立性腫塊，腫塊多為圓形、卵圓形或不規則形，活動度差，容易與周圍組織發生粘連。腫塊可在短時間內迅速長大，但與月經週期及情緒變化無關。

2、看痛感：很多女性發現乳房疼痛時會非常緊張，其實乳房疼痛可能反而不是大病。乳腺增生會隨著月經變化會出現週期性的疼痛，一般在月經前疼痛會加劇，經期結束後疼痛感會減輕或消退。

乳腺癌在病前期一般沒有疼痛感，而當乳腺癌出現疼痛症狀時往往已經是晚期了，因為這個時期已經影響到了外面的包膜或皮膚，因此會產生疼痛。

3、看皮膚：除了腫塊，乳腺癌早期還可能出現乳房皮膚凹陷、粗糙，乳頭回縮、糜爛、不對稱、流血或出現黑色、棕色不明液體等症狀。當出現這些問題時一定要及時就醫。而乳腺增生則沒有這些症狀。

5類女性易被乳腺癌「盯上」

乳腺癌的高危人群包括：有乳腺癌家族史、乳腺癌家族遺傳傾向者（具有血緣關係的親屬中攜帶BRCA1/BRCA2基因突變，例如祖母、母親、姊妹、姨媽等親屬）；初潮年齡早於12歲、絕經晚於55歲者；有乳腺不典型增生病史者；長期胸部放射者；長期應用雌激素治療或用避孕藥者，都屬於乳腺癌的高危人群。

由於乳腺癌發現的早晚，直接關係到患者的治療效果跟生存期長短，乳腺癌早期治癒率高達97%，而進展期後的患者，治愈率約有40%。上述5類高危人群即使平時無異常信號，也應多加注意，每月一次乳房自檢，40歲以上女性需要每年一次乳腺X線檢查。

肌肉

上一則

早期乳癌5年存活率超9成 醫師揭存活關鍵

下一則

抗癌做化療沒胃口 6招讓他吃得下

延伸閱讀

失眠看中醫 針灸+按摩 安眠藥不能立刻戒斷

失眠看中醫 針灸+按摩 安眠藥不能立刻戒斷
日醫學專家：深層按摩 有益健康

日醫學專家：深層按摩 有益健康
美歐國際按摩椅公司代理富士按摩椅大特價

美歐國際按摩椅公司代理富士按摩椅大特價
男性也會罹乳腺癌 忽視硬塊恐耽誤治療

男性也會罹乳腺癌 忽視硬塊恐耽誤治療

熱門新聞

參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

帶你了解紅藍卡 善用長者福利

2020-11-10 09:12
奇異果。（圖╱Pixbay）

6優質水果 補充早餐營養

2020-11-09 02:00
胸腔病院藥師柯雅齡整理常見合併使用易出現嚴重後遺症的中西藥材。記者周宗禎／攝影

吃西藥冬令進補要注意！有些中西藥材相遇易嚴重後遺症

2020-11-14 07:58
圖片來源 ／健康醫療網

乾眼症成因千百種 注意「這個」最重要

2020-11-11 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

老年想要行動自如 防骨鬆骨折必做的三件事

2020-11-13 02:00
李姓婦人因脊椎退化造成雙腿痠麻，幸經微創手術治療，現在已經可以四處活碰亂跳。圖／羅東博愛醫院提供。

脊椎退化怕麻煩不敢言 7旬老婦從愛旅遊變「宅女」

2020-11-13 05:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場