3種按摩法 緩解乳腺增生

中醫認為，按摩對於緩解乳腺增生有一定的效果。（本報資料照片）

中醫認為乳腺增生是由於女性的經絡不通，特別是肝經不通導致的，按摩可以疏通經絡，促進血液循環，對於緩解乳腺增生有一定的效果的。下面就介紹三種乳房按摩方法。

1、推撫法：39健康網報導，女性可以坐著，也可以側臥著，之後在乳房上塗上滑石粉或者是少許石蠟油，之後充分暴露胸部，用一隻手從乳房的根部向乳頭方向進行推拿、撫摸，最好是每次推撫50至100次，經常進行這樣的推2、撫可以有效緩解乳腺增生的症狀。這種推撫法按摩胸部可以疏通經絡，有效減輕乳房的脹痛感。

揉壓法：用手掌上的小魚際（位於手心小指根部至手腕，肌肉 明顯突起）和大魚際（位於手心拇指根部至手腕，肌肉明顯突起）對患處進行推拿、揉壓、按摩，特別是要在紅脹痛的地方施以揉壓，有硬塊的地方要反覆不停進行揉壓，直至這些硬塊變得柔軟，經常性這樣對乳房進行揉壓，可以有效消除乳腺增生。但是需要注意的是揉壓法雖然可以疏通乳腺，消除乳腺增生造成的結節和腫塊，但是力度不宜過大，不然可能會造成乳房的傷害。

3、揉、捏、拿法：用右手的五根手指發力，抓起乳腺增生的乳房之患病部位，之後進行揉捏，可以一抓一鬆，反覆抓揉10至15次；左手再將乳頭輕輕揪動10次，這樣可以擴張乳頭部位的輸乳管，能夠起到疏通乳房經絡的作用；之後，再輕輕按揉乳房的根部和膻中等穴位。這種按摩方法屬於中醫推拿按摩的專業範疇，最好是由專業的按摩師操作。

乳房按摩可有效減輕乳房的脹痛感。（本報資料照片）

辨別乳腺增生、乳腺癌

另外，很多女性發現乳房有硬塊或者有乳腺增生問題就擔心乳腺癌，其實，90%以上的乳腺增生不會癌變，但仍有10%癌變的可能，千萬不可掉以輕心。乳腺增生和乳腺癌都有乳房腫塊，我們該如何辨別呢？

1、看腫塊：據報導，乳腺增生的腫塊一般質地較軟，表現為雙側多發、大小不一，可能呈結節狀、片塊狀或顆粒狀，活動度好，與周圍的組織無粘連。腫塊邊界不明顯，且大小、形狀會隨著月經週期或情緒的變化而發生改變。

乳腺癌的腫塊一般質地較硬，多為單側孤立性腫塊，腫塊多為圓形、卵圓形或不規則形，活動度差，容易與周圍組織發生粘連。腫塊可在短時間內迅速長大，但與月經週期及情緒變化無關。

2、看痛感：很多女性發現乳房疼痛時會非常緊張，其實乳房疼痛可能反而不是大病。乳腺增生會隨著月經變化會出現週期性的疼痛，一般在月經前疼痛會加劇，經期結束後疼痛感會減輕或消退。

乳腺癌在病前期一般沒有疼痛感，而當乳腺癌出現疼痛症狀時往往已經是晚期了，因為這個時期已經影響到了外面的包膜或皮膚，因此會產生疼痛。

3、看皮膚：除了腫塊，乳腺癌早期還可能出現乳房皮膚凹陷、粗糙，乳頭回縮、糜爛、不對稱、流血或出現黑色、棕色不明液體等症狀。當出現這些問題時一定要及時就醫。而乳腺增生則沒有這些症狀。

5類女性易被乳腺癌「盯上」

乳腺癌的高危人群包括：有乳腺癌家族史、乳腺癌家族遺傳傾向者（具有血緣關係的親屬中攜帶BRCA1/BRCA2基因突變，例如祖母、母親、姊妹、姨媽等親屬）；初潮年齡早於12歲、絕經晚於55歲者；有乳腺不典型增生病史者；長期胸部放射者；長期應用雌激素治療或用避孕藥者，都屬於乳腺癌的高危人群。

由於乳腺癌發現的早晚，直接關係到患者的治療效果跟生存期長短，乳腺癌早期治癒率高達97%，而進展期後的患者，治愈率約有40%。上述5類高危人群即使平時無異常信號，也應多加注意，每月一次乳房自檢，40歲以上女性需要每年一次乳腺X線檢查。