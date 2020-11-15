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7類食物 預防乳腺增生

綜合整理
南瓜營養價值高。（本報資料照片）
南瓜營養價值高。（本報資料照片）

很多女性朋友都有乳腺增生的問題，坊間甚至流傳著「10個女人8個增生」的說法。到底為什麼女人會得乳腺增生呢？

三大成因 後天占大宗

內分泌失調：39健康網報導，黃體素分泌減少，雌激素相對增多都是乳腺增生發生的重要原因，如卵巢發育不健全、月經不調、甲狀腺疾病及肝功能障礙等。

不良習慣：性生活失調，經常流產，穿著過緊的內衣等都會影響乳腺的正常活動。另外，有抽菸喝酒習慣的女性，更容易被乳腺疾病「盯上」。

精神因素：情緒等精神因素的影響。精神緊張、情緒激動等不良精神因素容易形成乳腺增生，經常熬夜、睡眠不足等也會造成乳腺增生，而且這些不良因素還會加重已有的乳腺增生症狀。

黑木耳是天然的生物反應調節劑。（本報資料照片）
黑木耳是天然的生物反應調節劑。（本報資料照片）

宜昌市第二人民醫院婦產科副主任醫師梅泉說，輕微的乳腺增生可以通過調理飲食、改變生活習慣等方式去消除乳腺增生，而嚴重的則需要就醫治療。如果你擔心自己也加入「乳腺增生大軍」，可以多吃以下這些食物以預防。

大豆：增加攝取大豆食品對乳房健康大有裨益。因為，大豆和由大豆加工而成的食品中含有異黃酮，這種物質能夠降低女性體內的雌激素水平，減少乳房不適。如果每天吃兩餐含有大豆的食品，比如豆腐、豆漿等，將會對乳房健康十分有益。

蔬菜：蔬菜與主食合理搭配，不僅有利於身體健康，如果每天的飲食保證攝取足夠的蔬菜，多吃番茄、胡蘿蔔、菜花、南瓜、大蒜、洋蔥、蘆筍、黃瓜、絲瓜、蘿蔔和一些綠葉蔬菜等，對維護乳房的健康很有幫助。

牛奶及乳製品：牛奶及乳製品中含有豐富的鈣質，對乳腺保健大有益處。

魚類及海產品：黃魚、甲魚、泥鰍、帶魚、章魚、魷魚、海參、牡蠣以及海帶、海蒿子等，富含人體必需的微量元素，有獨特的保護乳腺的作用。

堅果、種子類食物：種子、堅果類食物包括含卵磷脂的黃豆、花生等，含豐富蛋白質的杏仁、核桃、芝麻等，其中含有大量的抗氧化劑，可起到抗癌的效果。而且，堅果和種子食品可增加人體對維生素E的攝入，而攝入豐富的維生素E能讓乳房組織更富有彈性。

菌類：銀耳、黑木耳、香菇、猴頭菇、茯苓等食物，是天然的生物反應調節劑，能增強人體免疫能力，有較強的防癌作用。研究表明，多吃食用菌可為女性的乳房健康加分。

海帶：海帶是一種大型食用藻類，對於女性來說，不僅有美容、美髮、瘦身等保健作用，還能輔助治療乳腺增生。研究發現，海帶之所以具有緩解乳腺增生的作用，是由於其中含有大量的碘，可促使卵巢濾泡黃體化，使內分泌失調得到調整，降低女性患乳腺增生的風險。

烏雞黑菇煲適合乳腺囊性增生伴身體虛弱的患者。（本報資料照片）
烏雞黑菇煲適合乳腺囊性增生伴身體虛弱的患者。（本報資料照片）

4種食方 幫妳對抗「增生」

中醫專家表示，乳腺增生患者還可以適當食用一些對乳腺有益的食療方，下面推薦四個對乳房健康有益食療方。

百合山楂飲：百合、山楂各30克加水煎湯，代茶飲。特別適合乳房脹痛明顯的乳腺增生女性。

二紅飲：100克紅蘿蔔切片，10顆紅棗一同放入鍋中，加清水3碗，煮至1碗半，每天分2~3次飲用，適用於乳腺增生伴咳嗽痰多的患者。

冬瓜薏米湯：200克冬瓜和30克薏苡仁煎湯，代茶飲用，每天或隔天1次，適用於乳腺增生伴有浮腫者。

烏雞黑菇煲：烏雞骨一隻，黑大豆250克，黑木耳30克，香菇20克。烏雞骨去毛、洗淨與黑大豆同煮、熬湯，肉熟豆爛後加入用熱水泡過的黑木耳和香菇，煮熟加鹽，飲湯、吃渣。適合乳腺囊性增生伴身體虛弱的患者。

牛奶 核桃

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