健康吃烤肉…先戒掉3個壞習慣

選在通風處烤肉，避免吸入有害的煙。（本報資料照片）

疫情久燒不退，三五好友如果可以烤肉小聚，不但能潤滑生活，對心理情緒也大有幫助。專家建議，烤肉時如果能改掉三個壞習慣、培養五個好習慣，既可滋潤生活也能守住健康。

烤肉帶來的健康危害，近年的研究結果愈來愈明確。當油脂遇上高溫 易產生多環芳香烴（PAHs），蛋白質遇上高溫則會產生異環胺（HA）、澱粉遇上高溫會產生丙烯醯胺，這三類物質皆是動物實驗顯示具致癌 風險的物質。

台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，碳火在燃燒時也會產生細懸浮微粒、懸浮微粒、一氧化碳等物質，烤肉時不只會接觸到上述三種毒物，同時也會吸入有害的空汙物質。

專家建議，想要趨吉避凶，烤肉時必須要把握「烤得剛剛好」的原則，才能降低致癌風險。以下三個壞習慣，會讓烤肉產生毒物，應盡量避免。

烤肉時應避免油脂直接滴到木炭。（本報資料照片）

壞習慣帶路 毒物吃下肚

1.喜歡讓油脂滴落木炭、吱吱作響：肉類遇高溫、油脂滴到木炭會產生揮發物多環芳香烴。烤得越久、毒物量愈多，與肺癌相關。

顏宗海表示，不管烤肉或是油炸，只要是高溫烹調，都可能產生致癌物質，增加罹癌風險。烤肉最常被提及的致癌物質多環芳香烴，是指油脂接觸到攝氏100度高溫後產生的揮發物質，烤肉時除了肉品本身的油脂會產生，油脂滴到木炭時也會產生。

隨著烤肉的時間增加，多環芳香烴的含量也會增加，研究顯示，結果發現豬肉經過碳烤2分鐘、3分鐘、4分鐘，PAHs類型中無論是弱致癌物、中致癌物、高致癌物都顯著增加，且隨著碳烤時間愈長，增加的量愈高。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師徐上富表示，多環芳香烴以「吸入性」為主，依研究顯示多環芳香烴容易引發肺部的上皮細胞病變。

2.喜歡吃烤焦的肉類、覺得比較香：蛋白質遇上高溫會產生異環胺，與胃癌、大腸癌相關。即使去掉烤焦處也不建議吃。

顏宗海表示，肉類含有豐富蛋白質，若遇上高溫，特別是烤焦時，食物會含有高濃度的異環胺。即使去掉烤焦處，周邊部位恐怕也已含有高濃度異環胺，不建議食用。

台北醫學大學附設醫院消化內科專任主治醫師方冠傑表示，異環胺與腸胃道的癌症有關聯性，如胃癌、大腸癌等。避免食物烤焦，針對較難熟的食材，如雞翅、雞腿、豬排等，建議先汆燙後再烤，表皮呈現黃金色時，就可以直接食用。

3.常把澱粉類食物烤焦：澱粉食物遇上高溫會產生丙烯醯胺，經動物實驗有致癌風險。

丙烯醯胺產生的原理是食物中的還原醣與游離胺基酸，即天門冬醯胺，接觸到高溫，如油炸、烘焙、烘烤就可能產生。高溫烹調時間越長，產生丙烯醯胺數量愈多。

因此，丙烯醯胺常見於洋芋片、烘焙咖啡豆、黑糖、杏仁果、薯餅、薯條、油條等，根據國外研究，吃下0.94毫克的丙烯醯胺後，蒐集72小時內排出的尿液分析，約六成的丙烯醯胺會被人體吸收代謝，並經由尿液排出。

顏宗海表示，目前動物實驗證實會造成甲狀腺腫瘤 、肝臟腫瘤、卵巢腫瘤等，不過尚未有人體試驗的確切致癌結果，但還建議盡可能少吃。

當天食材 當天烤完

健康烤肉，除了5好3壞的習慣，選擇地點、遵守「當天食材當天烤完」也非常重要。

徐上富表示，避免烤肉時吸入過多的煙，最好將烤肉架設置在戶外通風處，烤肉當天若沒有風，建議用電風扇增加風的流動。

方冠傑說，碳火的溫度較難控制，若整塊生肉直接下去烤，常常會發生外皮烤焦，裡頭仍滲漏血水的情況，加上處理食材時，常會生熟食交叉汙染，易造成腸胃道不適。

顏宗海提醒，食材的準備最好依照每個人的食量做評估，烤肉食材多放在常溫，不建議沒有烤完再放回冰箱內，最好當天吃完，食材新鮮才能吃得健康。