陽虛怕冷 8方法調整體質

早起運動有利陽氣升發。（本報資料照片）

總有些人特別怕冷，別人熱得大汗淋漓，恨不得24小時空調不停，但這些人吹風扇就覺得很冷，更不敢開空調，稍不小心遇冷就會感冒。香港 文匯報報導，廣州中醫藥大學第一附屬醫院治未病科主治醫師關靜嫻提醒，這些人多是陽虛體質。

陽虛體質該如何調理？一般來說，有以下症狀就意味著人體陽氣減弱或受損：經常覺得冷、四肢不溫、容易覺得累、臉色偏白、唇色偏淡；有些人會覺得口淡、不渴，或者渴的時候喜歡喝熱水。

陽虛證也很容易與氣虛證並存；氣虛的人通常會容易累、乏力、不想說話、頭暈、自汗；自汗是不動或輕微運動就出汗；陽虛還可以表現為兩個臟器或多個臟器的症狀同時出現，或夾雜陰陽氣血虛等症候。

如何改善陽虛體質？

1.少熬夜

晚上9點到凌晨3點的時段是人體陽氣儲存的時間，所以這個時段內睡得越足夠，體內的陽氣就越會旺盛。如果長期熬夜，很容易耗傷陽氣，同時早上太晚起，也會封殺陽氣，使陽氣不發。早起指的是早上五、六時。

中醫認為，睡眠是一大補，早上起床最晚不能超過9點，否則，睡再長的時間也沒用。

2.早起運動

早上是陽氣升發的時候，早起有利於陽氣的升發。中醫說動則生陽，對於陽虛的人，早上運動是更加有利的；陽虛的人適宜做一些發汗不多的運動。

3.多曬背

陽虛的人要適當曬太陽，尤其是背部曬太陽；因為背部有督脈，其乃「陽脈之海」。夏天早上9時左右對著督脈曬就可以補充陽氣，秋冬可以等太陽暖一點再曬。

4.午休10分鐘

建議午休10到15分鐘，可以躺下來睡一會兒，或者是閉目盤腿打坐；打坐更有利於陽氣聚集在體內。

5.別吃太飽

長期吃得過多過飽也容易傷脾胃，脾胃是我們生化氣血的臟器。

6.少吃冷飲寒食

如果夏天進食很多冷飲、冰品、涼茶，容易把大量的寒氣帶入體內，體內就會消耗陽氣作為平衡，所以夏天是最容易傷陽氣的。陽虛的人應少吃寒涼的食物，寒性的藥物也不適宜久服，最好在醫生的指導下服用。

7.冷氣房保暖

在冷氣房要注意保暖，特別是腹部、腰背部和下肢；女性穿短裙，還有男士穿短褲，長期在冷氣房都容易導致陽氣受損。

8.適當食補

選擇多吃補陽的食物，薑是首選；可以用來做調料，也可以用白醋浸鮮薑。或者選擇辛辣味的香料，辣椒、花椒、胡椒、蔥蒜，陽虛的人都可以適當吃多點。

肉類方面，可以選擇牛肉和羊肉，陽虛的人夏天也能吃羊肉來適當補陽，前提是要看陽虛的程度。

蔬菜可以選擇韭菜、洋蔥、秋葵、南瓜；可以做韭菜牛肉夾、元肉栗子小米 粥、黃芪烏雞紅棗湯、山藥煮羊肉，這些都可以作為補陽的藥膳。

腎陽虛的人還可適當吃堅果類，例如：腰果、核桃 、松子等；水果類可以選擇龍眼、櫻桃，同時要注意多些吃蔬菜，要避免進補過度而上火。