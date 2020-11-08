乾眼症不能只補水 人工淚液幫你加「油」

圖片來源 ／健康醫療網

近年來3C產品的廣泛使用，使得罹患乾眼症人數大幅增加，根據台灣 眼科醫學會公布的2019護眼趨勢調查，台灣民眾平均每4人就有1人罹患乾眼症，眼科門診中，更有7~8成患者是為乾眼症就醫，且有逐漸年輕化的趨勢。

乾眼症若長期不治療，可能會造成角結膜病變，甚至影響視力。許多人誤以為乾眼症只是缺水，但其實，據三軍總醫院眼科部部主任梁章敏臨床觀察，有高達8成乾眼症患者是因為缺乏油脂造成。



乾眼症不是只缺水 8成患者為缺油型

梁章敏醫師說明，淚膜共分為三層，由內而外為黏液層、水液層及油脂層，其中油脂層由上下眼瞼的瞼板腺分泌，用於延緩淚液蒸發、潤滑眼球表面。若是因油脂不足夠，眼睛表面保護力下降，容易造成淚液蒸發速度過快，導致乾眼症。

根據臨床研究指出，僅1~2成乾眼症患者為缺水型，如自身免疫系統失調、修格蘭氏症候群（乾燥症）等原發性淚液分泌不足；而高達8成患者為缺油型或混合型，包含因年紀增加導致瞼板腺無法正常分泌油脂、長時間盯著3C產品減少眨眼次數或眨眼不完全、長期身處乾燥環境、過敏 發炎等，因此選擇含有油脂成份的人工淚液相當重要。



三層淚膜都保護 新型人工淚液強化油水補充

梁章敏醫師表示，過往人工淚液成份以水為主，僅能暫時補充淚液，效果有限。所幸，最近有採用專利陽離子技術的新型人工淚液問市，透過正負離子相吸，延長人工淚液在淚膜的停留時間，舒緩患者不適症狀。且油水混合成分不只修補油脂層，更完整作用於三層淚膜，「雖含有油脂，但使用後不會造成視線模糊，也不會有刺痛感，感覺舒適清新。」

若乾眼症患者必須要長期且一天多次使用人工淚液時，建議選擇不含防腐劑的人工淚液。梁章敏醫師解釋，因防腐劑容易傷害角膜上皮，且可能會塞住隱形眼鏡孔洞，影響透氧度，故建議若平均一天需使用四次以上者，應避免使用，而新型人工淚液亦不含防腐劑，眼表損傷患者或隱形眼鏡配戴者，也可以使用。



乾眼症成因多 患者切勿自行點選成藥

「乾眼症惡化速度快，出現症狀時多已是嚴重情況。」梁章敏醫師呼籲，若出現疲勞、乾澀、灼熱等症狀，應盡速至眼科診所或醫院諮詢。現今緩解乾眼症方法多元，醫師會透過瞼板腺功能、眨眼時間、淚液分泌等測試，進行專業診斷與評估，選擇合適治療方式。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/47984/

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