我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

「沉睡喬喚醒美國」全球媒體怎麼報導白登當選？

乾眼症不能只補水 人工淚液幫你加「油」

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

近年來3C產品的廣泛使用，使得罹患乾眼症人數大幅增加，根據台灣眼科醫學會公布的2019護眼趨勢調查，台灣民眾平均每4人就有1人罹患乾眼症，眼科門診中，更有7~8成患者是為乾眼症就醫，且有逐漸年輕化的趨勢。

乾眼症若長期不治療，可能會造成角結膜病變，甚至影響視力。許多人誤以為乾眼症只是缺水，但其實，據三軍總醫院眼科部部主任梁章敏臨床觀察，有高達8成乾眼症患者是因為缺乏油脂造成。

乾眼症不是只缺水 8成患者為缺油型

梁章敏醫師說明，淚膜共分為三層，由內而外為黏液層、水液層及油脂層，其中油脂層由上下眼瞼的瞼板腺分泌，用於延緩淚液蒸發、潤滑眼球表面。若是因油脂不足夠，眼睛表面保護力下降，容易造成淚液蒸發速度過快，導致乾眼症。

根據臨床研究指出，僅1~2成乾眼症患者為缺水型，如自身免疫系統失調、修格蘭氏症候群（乾燥症）等原發性淚液分泌不足；而高達8成患者為缺油型或混合型，包含因年紀增加導致瞼板腺無法正常分泌油脂、長時間盯著3C產品減少眨眼次數或眨眼不完全、長期身處乾燥環境、過敏發炎等，因此選擇含有油脂成份的人工淚液相當重要。

三層淚膜都保護 新型人工淚液強化油水補充

梁章敏醫師表示，過往人工淚液成份以水為主，僅能暫時補充淚液，效果有限。所幸，最近有採用專利陽離子技術的新型人工淚液問市，透過正負離子相吸，延長人工淚液在淚膜的停留時間，舒緩患者不適症狀。且油水混合成分不只修補油脂層，更完整作用於三層淚膜，「雖含有油脂，但使用後不會造成視線模糊，也不會有刺痛感，感覺舒適清新。」

若乾眼症患者必須要長期且一天多次使用人工淚液時，建議選擇不含防腐劑的人工淚液。梁章敏醫師解釋，因防腐劑容易傷害角膜上皮，且可能會塞住隱形眼鏡孔洞，影響透氧度，故建議若平均一天需使用四次以上者，應避免使用，而新型人工淚液亦不含防腐劑，眼表損傷患者或隱形眼鏡配戴者，也可以使用。

乾眼症成因多 患者切勿自行點選成藥

「乾眼症惡化速度快，出現症狀時多已是嚴重情況。」梁章敏醫師呼籲，若出現疲勞、乾澀、灼熱等症狀，應盡速至眼科診所或醫院諮詢。現今緩解乾眼症方法多元，醫師會透過瞼板腺功能、眨眼時間、淚液分泌等測試，進行專業診斷與評估，選擇合適治療方式。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/47984/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/47984/更多健康資訊

台灣 過敏

上一則

打完針暈眩四天 耳鼻喉科醫：感冒或內耳發炎

延伸閱讀

補充維生素D 可預防新冠肺炎？

補充維生素D 可預防新冠肺炎？
男友謊稱加班卻去狂歡 女友「心碎」險喪命

男友謊稱加班卻去狂歡 女友「心碎」險喪命
1年全身動3次刀 林美照嗲聲盡失閉門不出

1年全身動3次刀 林美照嗲聲盡失閉門不出
三明治敷臉法 范冰冰可能有效 你不見得有效

三明治敷臉法 范冰冰可能有效 你不見得有效

熱門新聞

骨質疏鬆骨質示意圖 (取材自元氣周報)

駝背? 背部疼痛? 身高縮水? 這是骨質疏鬆徵兆!

2020-11-01 01:09
圖片來源 ／健康醫療網

連環屁代表消化好？ 消化內科醫師這樣說

2020-11-07 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

4成癌友死因非癌症？警惕「惡病質」適度補充營養

2020-11-07 07:00

感冒多吃9種超強維生素C食物

2020-11-04 02:00
醫師鄭詠庭呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前與醫師討論治療的優缺點，乾爽下半生不是夢。台大醫院新竹分院提供

6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

2020-11-01 10:05
正在抗癌的民眾，也千萬別輕忽營養補充的重要性。(本報資料照片)

營養不均衡 身體常發炎 小心癌症來敲門

2020-11-02 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言