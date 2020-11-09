保健Q&A／生機、生酮飲食 有助抗癌？

蛋白質攝取來源選動物性較佳。(本報資料照片)

Q：癌友從哪裡攝取蛋白質較好？要不要少吃肉類？吃素會比較好嗎？

營養師建議：攝取蛋白質以動物性為佳，吸收率較好。素食者建議吃蛋奶素。

癌友對抗癌症 需要有體力做後盾，但因治療期間常胃口不佳，也有不少患者罹癌後，因擔心病情惡化，嚴格忌口，甚至刻意避開甜食和肉類等。但其實這種種的飲食限制，恐怕讓癌友更焦慮，營養師建議營養均衡，尤其蛋白質攝取要足夠，才有體力長期抗戰。

台灣 彰化基督教醫院營養師劉明悅表示，癌友因為需要做治療，所需的蛋白質比一般人還多，建議要注意補充足量蛋白質。需要量因人而異，男性活動量大，蛋白質需求較多，以一個手掌大小為一份，一天建議吃到7份，一餐吃個2、3份；但有的女性4、50公斤，治療期間也可能只需要維持原來的攝取量。

另外，也考量到罹患癌症不同，例如腎臟方面腫瘤，蛋白質就建議不要攝取太多，應由醫師、營養師針對身體狀況做個別化建議。

癌友攝取蛋白質以動物性為佳，因為吸收率較好，其中像雞蛋、魚肉等屬於高生物價蛋白質，利用率也較好。至於吃素患者，應以豆腐等豆製品為主來蛋白質來源，也鼓勵以蛋奶素攝取食物，只吃麵筋等麵粉製品，營養不夠。

Q：「生機飲食」所有癌症患者都可以嘗試嗎？

營養師建議：天然植化素雖好，但化療期間抵抗力差，不宜吃生菜。

癌友會特別注重身體狀況，有的甚至嘗試生機飲食。劉明悅說，生機強調的是植物內的植化素，是植物當中的天然化學成分，可以抗氧化，幫助清除自由基。尤其近年來相關研究指出，癌症會形成是因為體內細胞病變，原本的細胞因DNA破壞，身體接受輻射、化學等因子，造成細胞損壞，而產生癌細胞 ，而植化素對身體有益。

雖然這些來自天然植物的植化素，可以幫助細胞減少氧化傷害，但較適用於預防。劉明悅表示，細胞已經發生病變才吃生機飲食，雖可預防惡化，但對病症改善沒有直接幫助。有的植化素對熱比較敏感，煮過後營養素會流失，目前生機飲食許多是強調使用生菜，但癌友在治療期間，會因化療過程、體內白血球下降，抵抗力較差，吃生機飲食反而有感染疑慮。

Q：聽說癌細胞愛吃醣，要改採低醣飲食？生酮飲食有助抗癌嗎？

營養師建議：研究尚未證實效果，不必特別做低醣飲食。

坊間流行生酮飲食減重，甚至傳出可抗癌。劉明悅表示，目前研究大數據部分還沒證實生酮飲食可抗癌，但一般癌友提升蛋白質攝取，醣類攝取的比例自然會降低，但不需要嚴格做到低醣飲食甚至連飯都不吃。治療期間若營養攝取不足，採取極端的飲食，除了吃不習慣，還得花很多時間精力找食物，在治療期間不太適合。

Q：癌友如何知道自己的營養夠不夠？可以用體重當判斷依據嗎？

營養師建議：建議量體重記錄，體重下降是營養不足的警訊。

癌友治療期間時常感到虛弱，體重也容易發生變化。劉明悅說，建議癌友自行量體重記錄，體重下降是營養不足的警訊，代表熱量攝取不夠。例如有的人做電療，短則三、四天，長則一、兩個月，也許一開始沒有不舒服，體重還可維持，到後期可能因劑量累積，造成營養需求提高，即使吃的量沒變少，但體重還是無法維持，代表熱量需求還要提升。有的患者在接受治療前體重就過輕，會建議在治療期間吃得比需求量還多，增加體重。

Q：吃不下固體食物，可以只吃流質食物、喝雞湯嗎？

營養師建議：不能只喝湯，把肉切碎吃，營養才夠。

劉明悅說，癌友除了生的食物或刺激性加工品等應避免，其餘飲食最大原則是以吃得下的食物為主，基本上不要限制太多。若固體食物吃不下，可喝魚湯、雞湯，但不能只喝湯，還是要吃到肉、攝取蛋白質，建議將肉切碎和湯一起喝下才有足夠營養。