我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

保健Q&A／生機、生酮飲食 有助抗癌？

林敬家
蛋白質攝取來源選動物性較佳。(本報資料照片)
蛋白質攝取來源選動物性較佳。(本報資料照片)

Q：癌友從哪裡攝取蛋白質較好？要不要少吃肉類？吃素會比較好嗎？

營養師建議：攝取蛋白質以動物性為佳，吸收率較好。素食者建議吃蛋奶素。

癌友對抗癌症需要有體力做後盾，但因治療期間常胃口不佳，也有不少患者罹癌後，因擔心病情惡化，嚴格忌口，甚至刻意避開甜食和肉類等。但其實這種種的飲食限制，恐怕讓癌友更焦慮，營養師建議營養均衡，尤其蛋白質攝取要足夠，才有體力長期抗戰。

台灣彰化基督教醫院營養師劉明悅表示，癌友因為需要做治療，所需的蛋白質比一般人還多，建議要注意補充足量蛋白質。需要量因人而異，男性活動量大，蛋白質需求較多，以一個手掌大小為一份，一天建議吃到7份，一餐吃個2、3份；但有的女性4、50公斤，治療期間也可能只需要維持原來的攝取量。

另外，也考量到罹患癌症不同，例如腎臟方面腫瘤，蛋白質就建議不要攝取太多，應由醫師、營養師針對身體狀況做個別化建議。

癌友攝取蛋白質以動物性為佳，因為吸收率較好，其中像雞蛋、魚肉等屬於高生物價蛋白質，利用率也較好。至於吃素患者，應以豆腐等豆製品為主來蛋白質來源，也鼓勵以蛋奶素攝取食物，只吃麵筋等麵粉製品，營養不夠。

Q：「生機飲食」所有癌症患者都可以嘗試嗎？

營養師建議：天然植化素雖好，但化療期間抵抗力差，不宜吃生菜。

癌友會特別注重身體狀況，有的甚至嘗試生機飲食。劉明悅說，生機強調的是植物內的植化素，是植物當中的天然化學成分，可以抗氧化，幫助清除自由基。尤其近年來相關研究指出，癌症會形成是因為體內細胞病變，原本的細胞因DNA破壞，身體接受輻射、化學等因子，造成細胞損壞，而產生癌細胞，而植化素對身體有益。

雖然這些來自天然植物的植化素，可以幫助細胞減少氧化傷害，但較適用於預防。劉明悅表示，細胞已經發生病變才吃生機飲食，雖可預防惡化，但對病症改善沒有直接幫助。有的植化素對熱比較敏感，煮過後營養素會流失，目前生機飲食許多是強調使用生菜，但癌友在治療期間，會因化療過程、體內白血球下降，抵抗力較差，吃生機飲食反而有感染疑慮。

Q：聽說癌細胞愛吃醣，要改採低醣飲食？生酮飲食有助抗癌嗎？

營養師建議：研究尚未證實效果，不必特別做低醣飲食。

坊間流行生酮飲食減重，甚至傳出可抗癌。劉明悅表示，目前研究大數據部分還沒證實生酮飲食可抗癌，但一般癌友提升蛋白質攝取，醣類攝取的比例自然會降低，但不需要嚴格做到低醣飲食甚至連飯都不吃。治療期間若營養攝取不足，採取極端的飲食，除了吃不習慣，還得花很多時間精力找食物，在治療期間不太適合。

Q：癌友如何知道自己的營養夠不夠？可以用體重當判斷依據嗎？

營養師建議：建議量體重記錄，體重下降是營養不足的警訊。

癌友治療期間時常感到虛弱，體重也容易發生變化。劉明悅說，建議癌友自行量體重記錄，體重下降是營養不足的警訊，代表熱量攝取不夠。例如有的人做電療，短則三、四天，長則一、兩個月，也許一開始沒有不舒服，體重還可維持，到後期可能因劑量累積，造成營養需求提高，即使吃的量沒變少，但體重還是無法維持，代表熱量需求還要提升。有的患者在接受治療前體重就過輕，會建議在治療期間吃得比需求量還多，增加體重。

Q：吃不下固體食物，可以只吃流質食物、喝雞湯嗎？

營養師建議：不能只喝湯，把肉切碎吃，營養才夠。

劉明悅說，癌友除了生的食物或刺激性加工品等應避免，其餘飲食最大原則是以吃得下的食物為主，基本上不要限制太多。若固體食物吃不下，可喝魚湯、雞湯，但不能只喝湯，還是要吃到肉、攝取蛋白質，建議將肉切碎和湯一起喝下才有足夠營養。

癌患不能光喝雞湯，也要吃點雞肉。（本報資料照片）
癌患不能光喝雞湯，也要吃點雞肉。（本報資料照片）
癌友不必特別做到低醣飲食。(取材自pixabay）
癌友不必特別做到低醣飲食。(取材自pixabay）
生機飲食有感染疑慮，不適合正在進行化療的患者。（本報資料照片）
生機飲食有感染疑慮，不適合正在進行化療的患者。（本報資料照片）

癌症 癌細胞 台灣

上一則

6優質水果 補充早餐營養

延伸閱讀

萬聖節將近 營養師教你怎麼吃南瓜

萬聖節將近 營養師教你怎麼吃南瓜
我的經驗／正向抗癌 潛水、半馬照常

我的經驗／正向抗癌 潛水、半馬照常
專家觀點／營養不足 治癌打折扣

專家觀點／營養不足 治癌打折扣
飛達利保健與紐約州PTA為紐約州家庭推出兒童健康計畫

飛達利保健與紐約州PTA為紐約州家庭推出兒童健康計畫

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

4成癌友死因非癌症？警惕「惡病質」適度補充營養

2020-11-07 07:00
圖片來源 ／健康醫療網

連環屁代表消化好？ 消化內科醫師這樣說

2020-11-07 06:00
骨質疏鬆骨質示意圖 (取材自元氣周報)

駝背? 背部疼痛? 身高縮水? 這是骨質疏鬆徵兆!

2020-11-01 01:09

感冒多吃9種超強維生素C食物

2020-11-04 02:00
正在抗癌的民眾，也千萬別輕忽營養補充的重要性。(本報資料照片)

營養不均衡 身體常發炎 小心癌症來敲門

2020-11-02 02:00
醫師鄭詠庭呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前與醫師討論治療的優缺點，乾爽下半生不是夢。台大醫院新竹分院提供

6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

2020-11-01 10:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸