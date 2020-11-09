6優質水果 補充早餐營養

奇異果。（圖╱Pixbay）

奇異 果

富含維生素C的奇異果，也富含鉀和銅，且比香蕉含有更多纖維，是消化道的好幫手。一項研究指出，每天吃兩個奇異果，維持一個月，可減輕腸躁症患者的便祕。

西瓜。（圖╱Pixbay）

西瓜

西瓜是早上補水的絕佳食物，這種多汁水果也是茄紅素的最佳來源之一，對視力、心臟健康和癌症預防都有幫助。

哈密瓜。（圖╱Pixbay）

哈密瓜

在早餐補充任何水果都是有益的，營養師推薦哈密瓜，除了因其水分含量高，可以幫身體補水，維持午餐前的飽腹感，且其卡路里較低、維生素C和A含量高。

香蕉。（圖╱Pixbay）

香蕉

香蕉是抗性澱粉的最佳來源之一，特別當它還是綠色的時候。抗性澱粉是一種健康的碳水化合物，可維持飽足感更久。香蕉富含鉀，更是高血壓 患者的好選擇。營養師建議把它切成薄片，加到穀物或燕麥片中，增加天然的甜度。

藍莓。（圖╱Pixbay）

藍莓

不管新鮮或冷凍藍莓，這種微小水果帶有強大的抗氧化劑。研究顯示，定期食用藍莓能幫助改善記憶和運動技能，調整血壓、新陳代謝。藍莓的卡路里也比許多水果低（每杯僅含80大卡熱量）。

葡萄柚。（圖╱Pixbay）

葡萄柚

葡萄柚對血糖調控有益，因此成為健康早餐清單。葡萄柚含水量高，有飽足感，更含增強免疫力的抗氧化劑。

建議與蛋白質搭配，例如酸奶或雞蛋 ，就是一頓豐盛的早餐。但是，如果您服用任何藥物，請先諮詢醫師'，因為葡萄柚和葡萄柚汁會干擾某些藥物的功效。

把蔬菜加進早餐

營養師通常建議在三餐平均攝取蔬果，但一般人的早餐中，很容易出現水果，卻少見蔬菜的選擇。如果想試著在早餐中加入蔬菜，除了直接吃生菜沙拉，不妨試試以下方式。

1.把蔬菜加進蛋裡

這是最容易在早餐攝取到蔬菜的方式，蘑菇、菠菜、甜椒、洋蔥都非常適合加入炒蛋、煎蛋中，不但營養豐富，也讓雞蛋料理增色。可以用昨晚料理剩下的洋蔥、甜椒等，輕鬆完成一道蔬菜煎蛋。

如果清晨的你總是忙碌，來不及現做早餐，可以趁著周末製作冰存，早上直接加熱就可以吃。

洋蔥炒蛋是飲食保健好料理。(本報資料照片)

2.蔬果汁

如果你有在早晨打杯果汁喝的習慣，建議加入南瓜、羽衣甘藍、西洋芹等，除了降低果汁的甜度，也可以同時攝取到蔬菜。

3.薄煎餅

用麵糊作煎餅，不一定要是甜的，蔬菜煎餅也是好選擇，櫛瓜煎餅或胡蘿蔔煎餅都是不錯的選擇。