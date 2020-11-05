三個小動作 提早揪出腦中風

衛生福利部雙和醫院預防暨社區醫學部主任陳龍呼籲，牢記FAST中風口訣「臉歪手垂大舌頭、記下時間快送醫」，減少失能與死亡風險。（圖：台灣腦中風學會提供）

一項「腦中風 健康識能」調查發現，企業職場工作者面對急性腦中風情況發生時，三成以上表示難以立即做出處置，台灣 衛生福利部雙和醫院預防暨社區醫學部主任陳龍呼籲，牢記FAST中風口訣「臉歪手垂大舌頭、記下時間快送醫」，減少失能與死亡風險。

「腦中風健康識能推廣試辦計畫」由台灣衛福部國健署委託台北醫學大學林立峯助理教授團隊執行，擇定企業員工對象特徵包含工作時程不固定、時常外食及應酬，生活作息不規律、工作壓力大及高度精神緊張，了解職場員工對於「腦中風健康識能」的認知而進行調查。

調查發現，88.4％上班族認為在日常生活中獲取腦中風相關資訊是容易的；但28.6%表示在理解腦中風相關書面及口語資訊上是有困難；而對於判斷腦中風相關資訊的正確性也有五成認為困難；而面對急性腦中風情況發生時，31.7%上班族表示難以立即做出處置。

據官方2019年死因統計顯示，腦血管疾病為台灣人十大死因第四位，中風造成失能的後遺症，是台灣成人殘障的主因之一。

國健署副署長賈淑麗提醒，「每四人中就有一人發生中風。」民眾若發現有小中風的情形，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，一定要迅速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

預防腦中風，須從日常生活做起。有高血壓 、高血糖、高血脂問題，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，不可任意停藥或增減用藥的劑量；記住不吃多鹽多油食物、不吸菸、不過度飲酒；保持定期測量血壓、適度規律運動（一天至少運動30分鐘），可有效減少中風機會。