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40歲工程師體力差、狂長肉… 原來是更年期

陳斯穎
泌尿科戴順慶醫師說，當睪固酮濃度下降至低於標準值350ng/dl以下，就會出現男性更年期症狀。(本報資料照片)
泌尿科戴順慶醫師說，當睪固酮濃度下降至低於標準值350ng/dl以下，就會出現男性更年期症狀。(本報資料照片)

台灣新竹縣一名年僅40歲的王姓工程師日前被太太「拎」進診間，太太對著醫師「控訴」說，先生體力每下愈況，飯後常常躺在沙發上打瞌睡，連續假日去戶外走走也沒動力，天天疲態對生活興味索然，不僅體重直線上升、體型越來越圓，影響健康之餘，也導致夫妻關係失去生活情趣。

台灣東元綜合醫院泌尿科醫師戴順慶表示，王姓工程師經血檢發現有「睪固酮低下」的情況，證實有男性更年期障礙，經過診療補充男性荷爾蒙提高血液中睪固酮濃度，配合運動減肥後症狀逐漸改善，找回生活動力。

過往提到「更年期」，多數人都認為是女人的「專利」，其實男性隨著年紀增長也會進入更年期，由於睪固酮缺乏不會造成健康上明顯危害，導致多數熟男不易第一時間覺察，直到情緒變得暴躁影響家庭關係，或健康狀況亮紅燈後就診才發現，其年齡時間約在50歲，但近期發現男性更年期的年齡層有下降到40歲的趨勢。

戴順慶說，「睪固酮」能增進肌肉強度、降低體脂肪的比率、維持骨骼密度、促進紅血球製造及增進男性性欲，當睪固酮濃度下降至低於標準值350ng/dl，就會出現男性更年期症狀，且濃度在30歲高峰後，每年以1到2%減少的速度緩慢下降，隨著年齡老化分泌睪固酮的能力逐步減弱，40歲後以每年2到3%的速度下降，70歲後更以每年5%快速下降。

男性一旦缺乏睪固酮，可能會出現肌少症、骨質疏鬆、容易疲勞、變肥胖、注意力不集中和性欲降低等症狀，睪固酮過低者罹患三高等代謝症候群機率，相較睪固酮濃度正常者高。

戴順慶說，補充睪固酮常見的方式有口服藥物、針劑注射、凝膠劑型三種。近期市面有新鼻腔噴劑型，方便隨身攜帶使用，經鼻黏膜吸收更快讓血中睪固酮濃度穩定。

戴順慶也提醒，男性更年期障礙跟精神科及新陳代謝科疾病很難區別，除了用藥更應注意健康飲食、積極運動、減輕體重等良好生活習慣，才是度過男性更年期之低潮，迎向健康人生的根本之道，如果發現自己有更年期症狀，治療前一定要經過泌尿專科醫師評估，並遵從醫囑用藥且接受規律的追蹤，切勿自行隨意購買相關藥物服用，以免花冤枉錢卻傷身。

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