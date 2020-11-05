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車禍後沒嚴重外傷 3小時後氣胸昏迷

張睿廷
男子車禍後三小時經X光檢查，左側胸腔已充滿血液，醫師緊急開刀救治。（圖：衛生福利部台北醫院提供）
男子車禍後三小時經X光檢查，左側胸腔已充滿血液，醫師緊急開刀救治。（圖：衛生福利部台北醫院提供）

台灣新北市27歲陳姓男子日前發生車禍，送台北醫院救治，醫師初判並無影響生命的傷勢，陳男血壓、心跳也正常，本想直接回家，不過在醫師建議下還是留院觀察，未料才三小時便昏迷，院方立即安排血管攝影式的電腦斷層顯影檢查，發現左鎖骨下血管有斷裂，透過心導管定位及胸腔鏡手術迅速止血之後，救回一命。

陳姓男子當時騎車不慎出車禍，救護人員將他送至台北醫院，院方剛開始用X光及胸腔電腦斷層初判有肋骨骨折、合併輕微氣胸及微量的胸腔積液，陳男意識清楚，喊著想要回家，但醫師建議車禍後還是留院觀察一陣子較為保險。

陳男三小時後即出現昏迷症狀，醫師立刻安排血管攝影式的電腦斷層顯影檢查，發現陳男左鎖骨下血管斷裂的部位，透過心導管定位及胸腔鏡手術迅速止血。

台北醫院胸腔外科醫師林振嵩表示，此案例較特殊，並非是肋骨斷裂處出血，而是肺尖與鎖骨下動脈有新生血管斷裂出血，推斷是在出車禍瞬間發生氣胸引發後續的肺塌陷扯斷此血管。

林振嵩指出，胸部受到撞擊時，雖沒有外傷，但間接傷害可能造成氣胸，每十個氣胸病人可能其中一人會併發血胸，若嚴重則會造成肺部塌陷而休克致命，必須緊急進行開胸手術或是用胸腔鏡進行止血，通常及時處理都能恢復，且不會留下後遺症。

台北醫院指出，胸腔鏡手術好處包括傷口小、疼痛感減少、術後恢復快且併發症也相對減少，可運用於各項的胸腔手術、肺癌、食道癌，以及其他胸腔腫瘤的手術切除。

林振嵩提醒，血胸相當危險，可怕之處在肋膜腔的出血無法從外觀判斷傷患出血有多嚴重，如未能及時處理，會有生命危險；因交通事故而就醫的民眾，即便覺得自己沒有不舒服，也務必重視醫師的建議，再決定是否住院觀察。

車禍 攝影 台灣

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