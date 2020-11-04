感冒多吃9種超強維生素C食物

時序入秋，進入感冒與流感季節，周邊的咳嗽聲此起彼落。受新冠肺炎疫情影響，今年流感疫苗 罕見搶手缺貨。萬一不幸感冒了，如何降低不適感與縮短病程？儘管目前研究指出，維生素C並不如之前所認為的能預防感冒，但這種營養素能幫助縮短感冒病程，並減輕不適症狀。

談到維生素C食物，一般人多會聯想到柑橘類水果，實際上有許多食物的維生素C比柑橘類更多。美味多汁的椪柑，每100克含25.5毫克維生素C，比許多常見水果和蔬菜的維生素C少。以下是營養師推薦您在秋季應多補充維生素C的強力食物。

辣椒

每100克辣椒可提供143.7毫克的維生素C。此外，布法羅大學（University of Buffalo）的研究人員發現，辣椒素可能有助於緩解關節和肌肉疼痛。

紅、黃甜椒

100克紅色甜椒所含維生素有137.7毫克。它還是維生素A的重要來源，可保護視力。黃色甜椒則有127.5毫克。

羽衣甘藍

羽衣甘藍以維生素A和K含量豐富知名，它的維生素C含量也不容小覷，100克羽衣甘藍可提供120毫克維生素C。

青椒

青椒的維生素含量雖然比它的姐妹紅甜椒略少，但每100公克也有107.5毫克。青椒也是纖維的重要來源。

綠花椰菜

十字花科的營養優等生，在維生素C的排名也上榜，每100公克含75.3毫克。另外，研究顯示綠花椰菜可能具有預防癌症的作用。

奇異 果

每100公克奇異果含73毫克維生素C，還富含鉀和銅。

草莓

每100公克草莓含69.2毫克維生素C，還含有葉酸和其他可促進心臟健康的化合物。

白花椰菜

身為青花椰菜的姐妹，100克白花椰菜可提供62.2毫克的維生素C，它的纖維和蛋白質含量也很亮眼。

木瓜

每100公克木瓜，含58.3毫克維生素C。吃木瓜可以使皮膚亮麗並增強骨骼。

維生素C攝取小提醒

•維生素C怕熱，易在加熱過程中受氧化破壞，生食最能攝取到完整的營養素。

•烹調時建議採用涼拌或快炒，可保存較多的維生素 C。

抗流感食物

蘑菇

科學證據顯示蘑菇具有抗病毒特性，可增強身體抵抗流感病毒的能力。一般認為來自其葡聚醣碳水化合物，各種菇類略有不同，可攝取不同種類以增強抵抗力。

大蒜、洋蔥

蒜素被證實可透過增加自然殺手細胞，減輕感冒和流感症狀的嚴重程度。洋蔥也有類似效果，可增加白血球，抵禦病原體。

南瓜籽、葵花籽

當身體需要趕走入侵者時，鋅是必備元素。南瓜籽是素食者的最佳礦物質來源之一，葵花籽也是不錯的選擇。

原味優格

根據2017年發表在「營養學」雜誌上的研究，原味優格等發酵食品中含有益生菌，這些益生菌可增強自然殺手細胞的活性。但請選擇無糖優格。

水

水對身體每個生理過程都很重要，缺水的身體無法正常抵抗疾病。白開水當然是最好的選擇。（資料來源╱Health.com、台灣 衛福部食藥署）