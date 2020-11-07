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不吃水果會如何？ 醫：適量促進健康 過多過少都不好

聯合新聞網
醫師指出，適量水果可以促進健康，但過量或代替正餐等食材，長此以往恐致營養不良。（本報資料照片）
醫師指出，適量水果可以促進健康，但過量或代替正餐等食材，長此以往恐致營養不良。（本報資料照片）

水果富含豐富營養素，甚至許多人樂於將水果代替正餐，補充身體養分，但一名網友發文問「當一個人整天不吃水果會對自己產生什麼負面影響嗎？」，引起網友熱烈討論，有些人直言回應「幾乎不吃水果」。

一名網友於臉書社團「爆系知識家」上發問表示，人人都說水果營養價值高，為均衡飲食需多方攝取，從水果中攝取的營養素可增強免疫力、促進新陳代謝等，可謂是好處多多，但也讓原PO不禁懷疑，當一個人整天不吃水果，會不會對自己的身體產生影響？

文章發布後引起網友紛紛回應，有網友詼諧表示，「就水果攤老闆賺不到你的錢而已」、「我幾乎不吃水果，我覺得吃飽比較重要」、「我沒在吃水果欸，很健康啊」、「糟糕，忘記我上次吃水果是什麼時候了」。

也有網友回應，「維生素C多補充就好」、「偶爾吃幾根小黃瓜、苦瓜這些應該就夠了」、「應該不會有太大影響吧！因為我自己偶爾吃，可能一星期吃不到一顆水果，我自己是沒什麼影響。」

根據「hello醫師」指出，水果是許多營養素的重要來源，分量及搭配的食品都有極大的影響，適量水果可以促進健康，但過量或代替正餐等食材，長此以往恐致營養不良，太多也容易造成胃酸分泌過多、高血糖等風險，因此建議人們選擇適合的水果並攝取適量的營養即可。

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