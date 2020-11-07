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存骨本要趁早 舉啞鈴、爬樓梯也能存

陳斯穎
爬樓梯等運動能減緩骨質流失速度。圖為作家黃春明，他說就算老了，要花一小時爬樓梯回家，也不會換房子。（本報資料照片）
爬樓梯等運動能減緩骨質流失速度。圖為作家黃春明，他說就算老了，要花一小時爬樓梯回家，也不會換房子。（本報資料照片）

81歲王姓婦人因跌倒後背部持續疼痛，到醫院骨科求診，經X光檢查後發現脊椎多節壓迫性骨折，醫師安排進一步磁振造影9（MRI）檢查，發現她多節壓迫性骨折中第12胸椎為急性骨折，建議接受脊椎微創椎體成型手術，手術後隔天疼痛即大幅改善，順利出院。

醫師在門診時也安排骨質密度檢查，發現她有嚴重骨質疏鬆，給予藥物治療，預防未來其他部位再次發生骨折。

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師劉俊良表示，骨質疏鬆是人體退化時，骨質流失速度加快造成的，正常人的骨質約在30歲達到高峰，之後就會以每年0.5%至1%速度流失，女性更年期後流失速度又會比男性更快。

此外，有抽菸、酗酒、體重過輕、服用類固醇等生活習慣，或是患有甲狀腺、類風濕疾病、腎臟病等，都是骨質疏鬆高危險群。

劉俊良說，類似王姓婦人的案例其實相當多，超過60歲的女性大約三分之一有骨質疏鬆，男性雖然少一點，也有達到五分之一；且骨質疏鬆平時沒有症狀，通常是骨折後才發現原來自己有骨鬆的情況，如果沒好好治療，可能接二連三骨折，所以一定要趁年輕時存好骨本。

預防骨質疏鬆的方法，從飲食著手，可攝取足夠鈣質、維生素D，常見高鈣食物如牛奶、乳酪、小魚乾、黑芝麻、深綠色疏菜、豆干等，鈣含量較高；維生素D則可曬太陽10到15分鐘，或從魚類、牛奶、蛋等食物中攝取。

劉俊良說，維生素D會影響鈣的吸收利用，吃高鈣的食物外，還要配合攝取維生素D，才能讓身體吸收鈣質，因此兩者都應補充。

也有民眾吃鈣片補鈣，劉俊良提醒民眾應注意成分標示，依據成分種類不同，鈣含量及吸收率不一樣，需挑選適合自己的，如有吃胃藥的民眾，服用碳酸鈣吸收較差，再來是要持續定期服用，否則再好再貴的鈣片也沒效果。

劉俊良建議，除從飲食下手，還要做適量負重運動，如深蹲、爬樓梯、舉啞鈴等讓身體有出力的運動，減緩骨質流失速度；65歲以上女性及70歲以上男性應定期檢查骨密度、及早治療，減少骨折的危險。

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