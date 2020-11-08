秋冬降血壓 6食物別錯過

芹菜。（本報資料照片）

對於高血壓 患者來說，除了要定期服藥，日常飲食也非常重要，平常最好多吃一些能降血壓的食物。秋冬是血壓容易升高的一個季節，那麼吃什麼食物能降血壓？

1.芹菜

39健康網報導，芹菜含酸性的降壓成分，對免、犬靜脈注射有明顯降壓作用；血管灌流，可使血管擴張；用主動脈弓灌流法，它能對抗菸鹼、山梗茶鹼引起的升壓反應，並可引起降壓。臨床對於原發性、妊娠性及更年期高血壓均有效。

2.韭菜

韭菜富含較多的纖維素，能增強腸胃蠕動，對預防腸癌有極好的效果。此外，韭菜含有揮發性精油及含硫化合物，更具降低血脂的作用。

韭菜。（本報資料照片）

3.木耳

木耳含醣類、蛋白質10.6克、脂肪0.2克、熱量306焦、氨基酸、維生素和礦物質，有益氣、充飢、輕身強智、止血止痛、補血活血等功效。富含多醣膠體，有良好的清滑作用，還具有一定的抗癌和治療心血管疾病 功能。

木耳。（本報資料照片）

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.馬鈴薯

炸薯條和薯片是不折不扣的垃圾食品，但是如果用其他方法烹調，（土豆）是健康食品，它是鉀的良好來源，可以降低血壓。土豆是低鈉鹽食物和含有豐富的植物纖維，無脂肪和膽固醇。烤土豆、煮土豆和燉土豆都不錯。

烤馬鈴薯。（本報資料照片）

5.鮮魚

魚是優質蛋白質的重要來源，有些魚如鱒魚中還含有豐富的維生素D，而維生素D有助於降低血壓。新鮮魚片刷上少許橄欖油，少放點鹽，灑點胡椒粉，烘烤幾分鐘，方便又美味。

魚。（本報資料照片）

●.肉桂

有研究說，肉桂有助於降低血壓。有很多食物都可以加入肉桂，可以灑在燕麥片裡、攪拌燉菜，用它來給咖啡 和熱可可調味。