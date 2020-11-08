我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

秋冬降血壓 6食物別錯過

綜合整理
芹菜。（本報資料照片）
芹菜。（本報資料照片）

對於高血壓患者來說，除了要定期服藥，日常飲食也非常重要，平常最好多吃一些能降血壓的食物。秋冬是血壓容易升高的一個季節，那麼吃什麼食物能降血壓？

1.芹菜

39健康網報導，芹菜含酸性的降壓成分，對免、犬靜脈注射有明顯降壓作用；血管灌流，可使血管擴張；用主動脈弓灌流法，它能對抗菸鹼、山梗茶鹼引起的升壓反應，並可引起降壓。臨床對於原發性、妊娠性及更年期高血壓均有效。

2.韭菜

韭菜富含較多的纖維素，能增強腸胃蠕動，對預防腸癌有極好的效果。此外，韭菜含有揮發性精油及含硫化合物，更具降低血脂的作用。

韭菜。（本報資料照片）
韭菜。（本報資料照片）

3.木耳

木耳含醣類、蛋白質10.6克、脂肪0.2克、熱量306焦、氨基酸、維生素和礦物質，有益氣、充飢、輕身強智、止血止痛、補血活血等功效。富含多醣膠體，有良好的清滑作用，還具有一定的抗癌和治療心血管疾病功能。

木耳。（本報資料照片）
木耳。（本報資料照片）

4

.馬鈴薯

炸薯條和薯片是不折不扣的垃圾食品，但是如果用其他方法烹調，（土豆）是健康食品，它是鉀的良好來源，可以降低血壓。土豆是低鈉鹽食物和含有豐富的植物纖維，無脂肪和膽固醇。烤土豆、煮土豆和燉土豆都不錯。

烤馬鈴薯。（本報資料照片）
烤馬鈴薯。（本報資料照片）

5.鮮魚

魚是優質蛋白質的重要來源，有些魚如鱒魚中還含有豐富的維生素D，而維生素D有助於降低血壓。新鮮魚片刷上少許橄欖油，少放點鹽，灑點胡椒粉，烘烤幾分鐘，方便又美味。

魚。（本報資料照片）
魚。（本報資料照片）

●.肉桂

有研究說，肉桂有助於降低血壓。有很多食物都可以加入肉桂，可以灑在燕麥片裡、攪拌燉菜，用它來給咖啡和熱可可調味。

高血壓 咖啡 心血管疾病

上一則

老人頭暈胸悶 恐心律不整

下一則

想好眠 睡前4禁忌 不要追劇滑手機

延伸閱讀

「生理回饋」治療法 紓解壓力型焦慮 找回身心平衡

「生理回饋」治療法 紓解壓力型焦慮 找回身心平衡
運動男血壓高 仍患主動脈剝離

運動男血壓高 仍患主動脈剝離
量血壓前半小時 別吃吃喝喝

量血壓前半小時 別吃吃喝喝
維生素D可自行合成 曬不夠再靠飲食補

維生素D可自行合成 曬不夠再靠飲食補

熱門新聞

骨質疏鬆骨質示意圖 (取材自元氣周報)

駝背? 背部疼痛? 身高縮水? 這是骨質疏鬆徵兆!

2020-11-01 01:09
圖片來源 ／健康醫療網

連環屁代表消化好？ 消化內科醫師這樣說

2020-11-07 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

4成癌友死因非癌症？警惕「惡病質」適度補充營養

2020-11-07 07:00

感冒多吃9種超強維生素C食物

2020-11-04 02:00
醫師鄭詠庭呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前與醫師討論治療的優缺點，乾爽下半生不是夢。台大醫院新竹分院提供

6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

2020-11-01 10:05
正在抗癌的民眾，也千萬別輕忽營養補充的重要性。(本報資料照片)

營養不均衡 身體常發炎 小心癌症來敲門

2020-11-02 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言