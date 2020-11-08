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秋冬進補 採取漸進方式

綜合整理
吃火鍋最好加入大量青菜，減緩補藥的熱性，又達到補養的效果。（本報資料照片）
吃火鍋最好加入大量青菜，減緩補藥的熱性，又達到補養的效果。（本報資料照片）

近期早晚溫差越變越大，身體易著涼，鼻過敏、上呼吸道感染、腸胃腹瀉等秋季好發的疾病紛紛出籠。台灣衛福部彰化醫院中醫師張煒東提醒民眾，不只要小心著涼感冒，也要小心腸胃著涼，最好不要再喝冰水冰飲，而身體要進補，可以慢慢採取冬天進補的方式，但天氣不冷就要降低補藥的分量，以降低熱性。

涼性食物少吃 

張煒東指出，秋季好發的疾病還有腸胃腹瀉，通常是因為夏天吃太多冰品導致腸胃功能不佳，天氣一冷就讓腸胃系統著涼，還有人到了秋天還是繼續喝冷飲，繼續吃涼性的西瓜、苦瓜等瓜果類食物，而涼性食物會讓胃腸功能出現問題，造成腹痛腹瀉的情況，古人說「秋瓜壞肚」就是指這個。另外，有人不吃冰涼食物，也是腸胃不適，有可能是睡覺時踢被掀肚等情況導致風寒侵襲。

天氣冷腸胃系統容易著涼，不適合吃涼性的西瓜、苦瓜等瓜果類食物。（本報資料照片）
天氣冷腸胃系統容易著涼，不適合吃涼性的西瓜、苦瓜等瓜果類食物。（本報資料照片）

張煒東說，溫差變化大時，身體對環境的反應和肝的協調功能有關。中醫說，肝主疏泄，主調達，所以在秋天季節變化時，有些人會覺得昏昏欲睡，整天提不起勁，這就是肝的協調功能較差，可以吃點牛排、牛肉湯、豬肝等補血食物來提高身體應對的能力。人的反應能力變慢，很容易有意外的發生，所以古人才說秋天是「多事之秋」。

張煒東表示，當發現睡醒後還是很疲倦，那就表示身體已經受天氣的影響，在秋燥的食療方面，以滋陰潤燥的食物為主，如蓮藕、燕窩、銀耳、蜂蜜、梨等可以滋潤水分又不會過度寒涼的食物為主。也可以加強運動的質和量，從運動去加強改善循環。

秋天進補別太強

張煒東也提醒喜歡進補的民眾，在中秋之後的補養，可以慢慢採取冬天進補的方式，但是進補量不要太強，以羊肉爐為例，在天氣沒有很冷時，中藥包的劑量就要減半以上，依照天氣溫度的變化來調整，最好要加入大量的青菜，這樣可以減緩補藥的熱性，又達到補養的效果；燒酒雞的酒水比例，酒的部分要減少，甚至麻油可以不經過烹煮的過程，只要在最後添加即可。進補方式的調整，要隨著天氣的變化來改變，萬一太熱性，恐會造成睡不好、口乾舌燥、嘴破、便秘等身體上火的情況。

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